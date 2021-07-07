لعبة Tom Clancy's Rainbow Six: Siege رابع منافسات النخبة ضمن بطولة "لاعبون بلا حدود"

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مجموع جوائزها 1,5 مليون دولار ويعود ريعها لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا

تنطلق غدًا الخميس، بطولة اللعبة الشهيرة Tom Clancy's Rainbow Six: Siege رابع منافسات النخبة، ضمن مبادرة "لاعبون بلا حدود" التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بالتعاون مع الشريك التقني شركة ESL العالمية الرائدة في مجال الرياضة الإلكترونية.

وعلى مدار أربعة أيام سيتنافس نخبة اللاعبين وفرقهم على لقب البطولة، بالإضافة إلى الحصول على أكبر حصة من مجموع جوائزها البالغ 1,5 مليون دولار أمريكي؛ حيث سيعود ريعها بالكامل لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وستضم قائمة المشاركين 16 من أفضل الفرق العالمية في الرياضات الإلكترونية؛ ومنها: Ninjas in Pyjamas وFaZe Clan و FURIA Esport وTeam Liquid و MIBR و Team oNe eSports و Atheris Esports و 9z Team. وستقام البطولة بنظام الفرق وخروج المهزوم؛ حيث سيضم كل فريق مجموعة مكونة من 4 لاعبين. وسيتم تحديد الفائز في كل مواجهة بناءً على الأفضلية في 3 مواجهات.

ورصد الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية 1,5 مليون دولار من إجمالي الجوائز الخيرية لمبادرة "لاعبون بلا حدود" التي تصل إلى 10 ملايين دولار، وخُصصت لمنافسات النخبة في مختلف الألعاب؛ حيث سيعود ريعها كاملًا لصالح الجهات الخيرية للتصدّي لجائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وسيقوم المشاركون باختيار الجهة التي يريدون التبرع لها من مجموعة من الجهات الخيرية العالمية المعتمدة، التي بدورها ستقوم بتوفير اللقاح للدول المحتاجة حول العالم.

وتشمل الجهات: "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، و"اليونيسف"، و"دايركت ريليف"، و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين"، و"الهيئة الطبية الدولية".

وسيتم بث مجريات البطولة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني وحسابات منصات التواصل الخاصة بمبادرة "لاعبون بلا حدود".

كما يشمل البث أيضًا حملة لجمع التبرعات للمشجعين الذين يتابعون المباريات بشكل مباشر للجهات الخيرية العالمية التي يختارونها. وبإمكان عشّاق ومحبّي الرياضات الإلكترونية متابعة الأحداث عبر الرابط: watch.gamerswithoutborders.com/

يذكر أن مبادرة "لاعبون بلا حدود" التي تعود هذا العام تحت شعار "عالم واحد: جسد واحد"، ستشهد مستوى آخر من "منافسات البطولات المجتمعية" لعشاق ومحبي الرياضات الإلكترونية؛ حيث يمكنهم أيضًا المساهمة بالتبرع بمبالغ خيرية ضمن مختلف المواجهات "الماراثون" و"لعبة الأسبوع" و"اللعب المستمر" في مختلف الألعاب، والتي انطلقت مطلع الشهر الجاري، وما زال التسجيل متاحًا للجميع للمشاركة بها.