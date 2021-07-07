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رئيس هيئة قناة السويس: حصلنا على حقوقنا كاملة في ملف إيفرجيفين.. و«قاطرة هدية»

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رئيس هيئة قناة السويس: حصلنا على حقوقنا كاملة في ملف إيفرجيفين.. و«قاطرة هدية» رئيس هيئة قناة السويس: حصلنا على حقوقنا كاملة في ملف إيفرجيفين.. و«قاطرة هدية»

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مدة التفاوض مع الشركة المالكة لسفينة إيفرجيفين استمرت لمدة 100 يوم.

وأكد أسامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن جميع القضايا التي كانت تنظرها المحكمة، بشأن الاتفاقية انتهت، مشيرا إلى أن نجحت في إنهاء المفاوضات مع الشركة المالكة لسفينة إيفرجيفين، وديا دون الاستمرار في الأمر القضائي.

وتابع «صعوبة المفاوضات تمثلت في رغبتنا بالحفاظ على حقوقنا، وعلاقتنا مع الشركاء في الوقت ذاته»، مشيرا إلى أن مصر حصلت على حقوقها المادية، إضافة إلى قاطرة هدية، بعدما نجحت في إنقاذ السفينة وتعويمها دون أي خسائر.

وأشار إلى أن الشركات التي كانت تمتلك بضائع على متن السفينة تكبدت خسائر كبيرة، موجها التحية إلى الرئيس لدعمه لهيئة قناة السويس، وحرصه على إنهاء الأزمة بشكل ودي.

وأوضح ربيع أن عمليات تطوير قناة السويس مستمرة، بمعدات الهيئة وأيادي العاملين بها.

المصرى اليوم

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