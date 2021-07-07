توزيع 56 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى الأقصر

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أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر تستكمل الجمعية نشاطها الموسمي في توزيع لحوم الأضاحي على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع محافظة الأقصر، بتوزيع 56 ألف كيلو لحوم أضاحي و(50) عجل بلدى ضمن مشروع «صك الأضحية» لهذا العام.

وأكد شعبان في بيان، الأربعاء، أن الجمعية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة الأقصر ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكى تحقق الغاية من الأضحية، وهي إدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم اضحيته إلى مستحقيها وفى نفس الوقت اسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

وأشار شعبان أن الذبح سوف يبدا بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر أخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية في مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالأقصر وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد في القرى الأكثر احتياجًا في الأقصر من خلال مكتب مشروعات المحافظة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة.

وأوضح شعبان أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة 56 الف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعايا لأهالى محافظة الأقصر، وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال ايام العيد وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر.