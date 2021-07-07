أخبار عاجلة

"بن حريب" يشيد بخطوات نادي الإبل لمحاربة العبث لقطع الطريق على المتلاعبين -
صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة -
يجب التحرك لحماية البشرية.. شيخ الأزهر: الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة ناقوس خطرٍ -
وزير الزراعة: قانون «حماية البحيرات» يستهدف تطوير قطاع إنتاج الأسماك -
محافظ الشرقية يُسلم أجهزة تابلت جديدة لدعم منظومة المتغيرات المكانية -
وحشتني يا أصيل يا محترم.. أحمد الفيشاوي يحيي ذكرى والده -
الاثنين.. نادي سينما البحر المتوسط يعرض الفيلم اللبناني «بالصدفة» -
نتائج الشركات الايجابية تقود وول ستريت ... و المستثمرون في انتظار النتائج -
بلتون : تغييرات البورصة علي منهجية ادراج الشركات «إيجابية» -
محمد شعبان وحسن مصطفى يقتربان من التأهل لمستر أولمبيا 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

توزيع 56 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى الأقصر

Print
توزيع 56 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى الأقصر توزيع 56 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر تستكمل الجمعية نشاطها الموسمي في توزيع لحوم الأضاحي على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع محافظة الأقصر، بتوزيع 56 ألف كيلو لحوم أضاحي و(50) عجل بلدى ضمن مشروع «صك الأضحية» لهذا العام.

وأكد شعبان في بيان، الأربعاء، أن الجمعية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة الأقصر ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكى تحقق الغاية من الأضحية، وهي إدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم اضحيته إلى مستحقيها وفى نفس الوقت اسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

وأشار شعبان أن الذبح سوف يبدا بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر أخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية في مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالأقصر وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد في القرى الأكثر احتياجًا في الأقصر من خلال مكتب مشروعات المحافظة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة.

وأوضح شعبان أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة 56 الف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعايا لأهالى محافظة الأقصر، وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال ايام العيد وستوزع بعد شهرين حين وصولها .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر الحديد والأسمنت في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر الحديد والأسمنت في مصر الأحد 25 يوليو 2021

تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية

تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية

تعرف على فرص منتخب مصر الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية فى طوكيو

تعرف على فرص منتخب مصر الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية فى طوكيو