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وكيل «صحة الشرقية» يعاين منطقة دوار العاشر من رمضان لتخصيص مركز للقاح كورونا

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تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، منطقة دوار العاشر من رمضان، لدراسة إمكانية تخصيص مركز جديد بها لتلقي المواطنين لقاح ، بحضور اللواء علاء فتحي، والدكتور محمد الخطيب والمشرفين علي المنطقة المخصصة بدوار العاشر ضمن مجموعة النساجون الشرقيون، ومدير إدارة التخطيط بالمديرية، ومديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان.

تم خلال الزيارة معاينة الأماكن المقترحة المختلفة بدوار العاشر، وتحديد المناسب منها، ومدى توافر الاشتراطات الصحية بها، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، ووجه وكيل الوزارة بعمل دراسة شاملة للموقع، ومخاطبة وزارة الصحة لإمكانية تخصيص المكان مركزاً لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، والمستحقين للحصول علي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩، ممن قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.

المصرى اليوم

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