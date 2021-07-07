محافظ كفر الشيخ: تأخر رواتب العاملين بالصناديق الخاصة ترهق المحافظات وتحتاج لتدخل «المالية»

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ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبدالرازق، بشأن تأخر صرف رواتب العاملين على حساب الصناديق الخاصة لمدة ثلاثة أشهر وخاصة عمال المدارس بمحافظة كفر الشيخ، العاملين بالتربية والتعليم.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن تأخر الرواتب بالفعل مشكلة كبيرة وشهريا المحافظة تقوم بإخطار وزارة المالية بهذا التأخر، ولكن المشكلة ليست في المحافظة، فهذه المشكلة ترهق جميع المحافظات، وتحتاج لحل من وزارة المالية، موضحا أن إدارة التربية والتعليمية والإدارة الطبية بالمحافظة تعاني من نفس المشكلة، مطالبا بتثبيت تلك العمالة تحت بند الأجور وإلا ستظل هذه المشكلة تتفاقم خاصة في ظل ارتفاع الحد الأدنى للأجور.

وأضاف أن المحافظة تدعم العاملين بالصناديق الخاصة بالمحافظة شهريا بـ6 ملايين جنيه، والوزارات تستجيب عند مخاطبتها لكن المشكلة في الإجراءات الإدارية التي تستغرق العديد من الأشهر، مطالبا بحل جذري حتى يتم الانتهاء من تلك المشكلة.

وقال النائب يونس عبدالرازق عضو مجلس النواب عن مركز الحامول وبيلا والبيرلس، إن مشكلة تأخر صرف رواتب العاملين على حساب الصناديق الخاصة ترهق الكثير من أبناء محافظة كفر الشيخ.

خاصة أن هؤلاء الموظفين هم مسؤولين عن أسر ولا يستطيعوا تحمل هذا التأخير، متسائلا: كيف يمكن لهذا الموظف أن يسد احتياجات منزله وهو لا يأخذ مرتبه.

وطالب النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، من الإدارة التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، خطاب رسمي من الإدارة موجه لوزارة المالية عن المستحقات المطلوبة حتي الآن ليتم مخاطبة الوزارة بشكل فوري وتوريد تلك المستحقات حتى يتم صرف المرتبات خاصةً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك