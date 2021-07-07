أخبار عاجلة

"بن حريب" يشيد بخطوات نادي الإبل لمحاربة العبث لقطع الطريق على المتلاعبين -
صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة -
يجب التحرك لحماية البشرية.. شيخ الأزهر: الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة ناقوس خطرٍ -
وزير الزراعة: قانون «حماية البحيرات» يستهدف تطوير قطاع إنتاج الأسماك -
محافظ الشرقية يُسلم أجهزة تابلت جديدة لدعم منظومة المتغيرات المكانية -
وحشتني يا أصيل يا محترم.. أحمد الفيشاوي يحيي ذكرى والده -
الاثنين.. نادي سينما البحر المتوسط يعرض الفيلم اللبناني «بالصدفة» -
نتائج الشركات الايجابية تقود وول ستريت ... و المستثمرون في انتظار النتائج -
بلتون : تغييرات البورصة علي منهجية ادراج الشركات «إيجابية» -
محمد شعبان وحسن مصطفى يقتربان من التأهل لمستر أولمبيا 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

دوريات بحرية لحماية الدلافين بمنطقتي العرق والفانوس بالبحر الاحمر

Print
دوريات بحرية لحماية الدلافين بمنطقتي العرق والفانوس بالبحر الاحمر دوريات بحرية لحماية الدلافين بمنطقتي العرق والفانوس بالبحر الاحمر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بهدف حماية عناصر الجذب السياحي لقطاع الغوص في البحر الأحمر والمتمثل في الشعاب المرجانية والدلافين والسلاحف والأسماك الملونة ومتابعة الالتزام بقرارات تحديد الطاقة الاستيعابية من اللنشات السياحية بكل منطقة والتفتيش على سداد رسوم الزيارة تنطلق يوميا دوريات بحرية واللنشات السريعة المجهزة ملاحيا بالأقمار الصناعية والتي تقل باحثي البيئة بمحمية الجزر الشمالية لمتابعة الحالة البيئية داخل المحميات.

الدكتور أحمد غلاب، مدير محمية الجزر الشمالية، أكد أن هذه الدوريات البحرية اليومية تغطي مناطق الغوص واماكن وجود الدلافين وترصد أي مخالفات بيئية بالإضافة إلى توعية قائدي اللنشات بعدم مطاردة الدلافين اثناء تواجدها مع صغارها وعدم الوقوف على الشعاب المرجانية.

بالإضافة إلى متابعة تنفيذ، قرار وزير البيئة بتحديد طاقة استيعابية لكل منطقة سواء من اللنشات أو الزائرين.

وأوضح غلاب أن منطقتي العرق والفانوس من أهم مناطق تواجد الدلافين من ذوي الأنف الزجاجية وضمن المناطق التي يتم تحصيل رسوم زيارة عليها بهدف تقليل تزاحم اللنشات بهما وحماية الدلافين وتوفير الراحة لها وعدم ازعاجها خلال فترة راحتها.

وكشف غلاب أن الدلافين في هذه الفترة في مرحلة الولادة وتتواجد مع صغارها لاكسابها خبرات الحياة في المياه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

يجب التحرك لحماية البشرية.. شيخ الأزهر: الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة ناقوس خطرٍ

يجب التحرك لحماية البشرية.. شيخ الأزهر: الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة ناقوس خطرٍ

وزير الزراعة: قانون «حماية البحيرات» يستهدف تطوير قطاع إنتاج الأسماك

وزير الزراعة: قانون «حماية البحيرات» يستهدف تطوير قطاع إنتاج الأسماك

محافظ الشرقية يُسلم أجهزة تابلت جديدة لدعم منظومة المتغيرات المكانية

محافظ الشرقية يُسلم أجهزة تابلت جديدة لدعم منظومة المتغيرات المكانية