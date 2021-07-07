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أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة أيمن عبد الرحمن، والتي شهدت تغييرات عديدة من بينها منصب وزير الخارجية.

وشهدت تشكيلة الحكومة الجديدة، بحسب التلفزيون الجزائري، تعيين رمطان لعمامرة وزيرا للخارجية، خلفا لصبري قدوم.

واحتفظ كلا من وزيري المالية أيمن عبد الرحمن والطاقة محمد عرقاب من الحكومة السابقة بمنصبيهما في تشكيلة الحكومة الجديدة.

​وتضمنت تشكيلة الحكومة تعيين كمال بلجود وزيرا للداخلية، وعبد الرشيد طبي وزيرا للعدل، والعيد دبيقة، وزيرا للمهاجرين، والطاقوي بن عتو زيان وزيرا للانتقال، ويوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية، وعبد الحكيم بلعايد وزيرا للتربية الوطنية، وعبد الباقي بن زيان وزيرا للتعليم العالي.