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بث مباشر .. تشكيل انجلترا المتوقع أمام الدنمارك في يورو 2020

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بث مباشر .. تشكيل انجلترا المتوقع أمام الدنمارك في يورو 2020 بث مباشر .. تشكيل انجلترا المتوقع أمام الدنمارك في يورو 2020

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يلتقى في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب ويمبلى منتخب انجلترا مع الدنمارك في نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأوروبية « يورو 2020 » .

وتأهلت انجلترا إلى نصف النهائى بعد تغلبها على أوكرانيا في دور الثمانية برباعية نظيفة، ويستعين منتخب «الأسود الثلاثة» بملعب ويمبلى لتحقيق حلم جماهيره بحصد لقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) للمرة الأولى في تاريخه، ويحتاج فريق المدرب جاريث ساوثجيت للحفاظ على تركيزه في مباراتين للفوز بثانى لقب كبير لإنجلترا بعد التتويج بكأس العالم عام 1966.

ومن المتوقع أن تخوض انجلترا المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد، خط الدفاع: هارى ماجواير- جون ستونز- كايل ووكر، خط الوسط: لوك شاو- كالفين فيليبس- ديكلان ريس- كيفن تريبيير، خط الهجوم: رحيم ستيرلينج- هارى كين- ماركوس راشفورد.

وتأهلت انجلترا إلى نصف النهائى بعد تغلبها على أوكرانيا في دور الثمانية برباعية نظيفة، ويستعين منتخب «الأسود الثلاثة» بملعب ويمبلى لتحقيق حلم جماهيره بحصد لقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) للمرة الأولى في تاريخه، ويحتاج فريق المدرب جاريث ساوثجيت للحفاظ على تركيزه في مباراتين للفوز بثانى لقب كبير لإنجلترا بعد التتويج بكأس العالم عام 1966.

المصرى اليوم

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