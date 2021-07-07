أسوان يعلن تشكيل الجهاز الفني خلفًا لعلاء عبد العال

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أعلن مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، والذي سيقود الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

فقد أعلن نادي أسوان، عن تعيين أحمد مصطفى بيبو، مديرًا فنيًا للفريق في الفترة المقبلة، خلفًا لعلاء عبدالعال، الذي تمت إقالته عقب الخسارة من وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتم منح «بيبو» الصلاحية الكاملة في تشكيل الجهاز المعاون له، للفترة المقبلة، والذي يضم احمد سيد مارادونا، مدرب عام، حماد السيد، مدرب، أحمد كمال، مدرب حراس المرمى، عصام عمر، مخطط أحمال، محمد عبدالغفار، طبيب.

ويستعد أسوان لمواجهة الأهلي المقرر لها 29 يوليو الجاري، ضمن مؤجلات الأسبوع السابع عشر للدوري.

يذكر أن «بيبو» قاد أسوان في مباراة سيراميكا كليوباترا، في الجولة الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.