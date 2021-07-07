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أسامة الهادي يعود للغناء بفيديو كليب «لسة فيا حيل»

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أسامة الهادي يعود للغناء بفيديو كليب «لسة فيا حيل» أسامة الهادي يعود للغناء بفيديو كليب «لسة فيا حيل»

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طرح الفنان أسامة الهادي الإعلان التشويقي لأغنيته الجديدة «لسه فيا حيل» بالتعاون مع الموزع الموسيقي هادي والتي سيتم طرح الفيديو كليب الخاص بها يوم السبت 10 يوليو، والتي يعود بها للغناء بعد توقف 4 سنوات حيث قدم في عام 2017 أغنية «الرد مابيوصلش ليه» ليعود الآن للساحة الغنائية بشكل أكثر نضجاً.

«لسه فيا حيل» كلمات وألحان وغناء أسامة الهادي وتوزيع هادز ومن إنتاج شركة L’Arc Productions محمد فيصل وشريف مجدي والفيديو كليب من إخراج أسامة الهادي ويشاركه في الأغنية فريق الرقص سواجرز.

يذكر أن المطرب أسامة الهادي شارك بموسم رمضان الماضي بتقديمه دور «شامبا» في مسلسل «لعبة نيوتن» يطولة منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح وإخراج تامر محسن.

المصرى اليوم

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