أخبار عاجلة

"بن حريب" يشيد بخطوات نادي الإبل لمحاربة العبث لقطع الطريق على المتلاعبين -
صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة -
يجب التحرك لحماية البشرية.. شيخ الأزهر: الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة ناقوس خطرٍ -
وزير الزراعة: قانون «حماية البحيرات» يستهدف تطوير قطاع إنتاج الأسماك -
محافظ الشرقية يُسلم أجهزة تابلت جديدة لدعم منظومة المتغيرات المكانية -
وحشتني يا أصيل يا محترم.. أحمد الفيشاوي يحيي ذكرى والده -
الاثنين.. نادي سينما البحر المتوسط يعرض الفيلم اللبناني «بالصدفة» -
نتائج الشركات الايجابية تقود وول ستريت ... و المستثمرون في انتظار النتائج -
بلتون : تغييرات البورصة علي منهجية ادراج الشركات «إيجابية» -
محمد شعبان وحسن مصطفى يقتربان من التأهل لمستر أولمبيا 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لعبة Tom Clancy's Rainbow Six: Siege رابع منافسات النخبة ضمن بطولة "لاعبون بلا حدود"

Print
مجموع جوائزها 1,5 مليون دولار ويعود ريعها لدعم جهود مكافحة انتشار

لعبة Tom Clancy's Rainbow Six: Siege رابع منافسات النخبة ضمن بطولة

تنطلق غدًا الخميس، بطولة اللعبة الشهيرة Tom Clancy's Rainbow Six: Siege رابع منافسات النخبة، ضمن مبادرة "لاعبون بلا حدود" التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بالتعاون مع الشريك التقني شركة ESL العالمية الرائدة في مجال الرياضة الإلكترونية.

وعلى مدار أربعة أيام سيتنافس نخبة اللاعبين وفرقهم على لقب البطولة، بالإضافة إلى الحصول على أكبر حصة من مجموع جوائزها البالغ 1,5 مليون دولار أمريكي؛ حيث سيعود ريعها بالكامل لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وستضم قائمة المشاركين 16 من أفضل الفرق العالمية في الرياضات الإلكترونية؛ ومنها: Ninjas in Pyjamas وFaZe Clan و FURIA Esport وTeam Liquid و MIBR و Team oNe eSports و Atheris Esports و 9z Team. وستقام البطولة بنظام الفرق وخروج المهزوم؛ حيث سيضم كل فريق مجموعة مكونة من 4 لاعبين. وسيتم تحديد الفائز في كل مواجهة بناءً على الأفضلية في 3 مواجهات.

ورصد الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية 1,5 مليون دولار من إجمالي الجوائز الخيرية لمبادرة "لاعبون بلا حدود" التي تصل إلى 10 ملايين دولار، وخُصصت لمنافسات النخبة في مختلف الألعاب؛ حيث سيعود ريعها كاملًا لصالح الجهات الخيرية للتصدّي لجائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وسيقوم المشاركون باختيار الجهة التي يريدون التبرع لها من مجموعة من الجهات الخيرية العالمية المعتمدة، التي بدورها ستقوم بتوفير اللقاح للدول المحتاجة حول العالم.

وتشمل الجهات: "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، و"اليونيسف"، و"دايركت ريليف"، و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين"، و"الهيئة الطبية الدولية".

وسيتم بث مجريات البطولة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني وحسابات منصات التواصل الخاصة بمبادرة "لاعبون بلا حدود".

كما يشمل البث أيضًا حملة لجمع التبرعات للمشجعين الذين يتابعون المباريات بشكل مباشر للجهات الخيرية العالمية التي يختارونها. وبإمكان عشّاق ومحبّي الرياضات الإلكترونية متابعة الأحداث عبر الرابط: watch.gamerswithoutborders.com/

يذكر أن مبادرة "لاعبون بلا حدود" التي تعود هذا العام تحت شعار "عالم واحد: جسد واحد"، ستشهد مستوى آخر من "منافسات البطولات المجتمعية" لعشاق ومحبي الرياضات الإلكترونية؛ حيث يمكنهم أيضًا المساهمة بالتبرع بمبالغ خيرية ضمن مختلف المواجهات "الماراثون" و"لعبة الأسبوع" و"اللعب المستمر" في مختلف الألعاب، والتي انطلقت مطلع الشهر الجاري، وما زال التسجيل متاحًا للجميع للمشاركة بها.

لعبة Tom Clancy's Rainbow Six: Siege رابع منافسات النخبة ضمن بطولة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

الصحة الفلسطينية: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إصابة نمر في حديقة حيوانات بفيروس كورونا (تفاصيل)

إصابة نمر في حديقة حيوانات بفيروس كورونا (تفاصيل)