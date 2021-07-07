وداعاً أقدم فندق 5 نجوم بالمملكة.. "الإنتركونتيننتال" يعود بتحفة عالمية

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اتفاقية مع شركة ريفا للتعمير ضمن تطوير 7 فنادق جديدة حول المملكة

تودّع الرياض أقدم فنادقها ذات الخمس نجوم بعد أن استقبل الآلاف من ضيوفه واجتماعات رسمية وغيرها على مدار 46 عاماً، حيث كشفت مجموعة إنتركونتيننتال إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم عن توقيع اتفاقية تطوير فندق إنتركونتيننتال الرياض مع شركة ريفا للتعمير، ضمن تطوير 7 فنادق جديدة حول المملكة.

ويعد فندق الرياض إنتركونتيننتال أول وأقدم فندق من فئة 5 نجوم يقام في الرياض عام 1975، وهو يضم 277 غرفة، تشمل 7 أجنحة ملكية وأجنحة رئاسية.

وسيكون بعد التطوير أول فندق إنتركونتيننتال من الجيل الجديد في الرياض، حيث تحتفل علامة إنتركونتيننتال الشهيرة هذا العام بعيدها الماسي الخامس والسبعين، حيث تمتلك المجموعة علاقة وطيدة مع الفنادق في السعودية منذ عام 1975 حتى أصبحت واحدة من أبرز شركات الضيافة في البلاد.

ومن المتوقع افتتاح فندق إنتركونتيننتال الرياض في مارس 2025 ليُضَاف إلى محفظة إنتركونتيننتال المكونة من 9 فنادق في المملكة، وسيضم الفندق الجديد 250 غرفة و150 وحدة سكنية والمطاعم الخمسة بالفندق ومركز الأعمال.

وأكد رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند في المجموعة هيثم محمد مطر أنه كجزء من استراتيجية النمو المستمر، وتماشياً مع استراتيجية تنمية السياحة السعودية ورؤية السعودية 2030 نفخر بشراكتنا مع شركة ريفا للتعمير، خلال مسيرتنا في توسيع وجودنا في المملكة العربية السعودية.

وأضاف "مطر" أن رؤية 2030 ‏بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فرصة كبيرة لقطاع الضيافة، ولدينا خطط طموحة لدعم خطط النمو الاستراتيجية للبلاد اليوم وفي المستقبل، ونتطلع إلى مواصلة بناء إرث مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال مع افتتاح فندق إنتركونتيننتال الرياض.

من جهته، أوضح الشريك المؤسس لشركة ريفا للتعمير ورئيس مجلس إدارة شركة ريفا للضيافة والخدمات الفندقية مقبل بن سليمان الذكير أن إعلان توقيع أول اتفاقية لسبعة فنادق سيتم افتتاحها بالتعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال في المملكة العربية السعودية، وخصوصاً مع ازدياد أعداد الزائرين المتوقعة للعاصمة خلال السنوات القادمة.

يشار إلى أن مجموعة فنادق إنتركونتيننتال تدير حالياً 38 فندقاً، وتضم 5 علامات تجارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك إنتركونتيننتال وكراون بلازا وهوليداي إن ستايبريدج سويتس وفوكو، بالإضافة إلى 20 فندقاً آخر قيد التطوير، ومن المقرر افتتاحها في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.