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أشاد المستشار الدكتور مايكل نصيف الخبير الاقتصادي، بنجاح عملية مغادرة سفينة الحاويات إيفر جيفن اليوم،الأربعاء، مؤكدا أن السفينة خرجت من قناة السويس بعد ثلاثة أشهر من جنوحها وتعطيلها الممر المائي.

وأكد مايكل نصيف، في تصريحات تليفزيونية للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن عملية التويم ومغادرك السفينة بعد التواصل لاتفاق يدل على قوة الدولة المصرية في التعامل مع اصعب المواقف، مشير إلى أن هذا الأمر يرفع اسهم قناة السويس عالميا ويجدد الثقة في القناة كممر ملاهي أأمن.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعاملت بحكمة بالغة خلال هذه الأزمة ونجحت بجهود مصرية في عملية التعويم المعقدة في ستة ايام فقط، لافتا إلى أن قناة السويس الجديدة العادات اكتشاف نفسها كأفضل ممر ملاحي بلا شك.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية وافقت على طلب هيئة قناة السويس، باعتبارها الجهة المتضررة، برفع الحجز التحفظى على السفينة إيفر جيفن، بعد الاتفاق على التسوية الودية بين الشركة المالكة للسفينة وهيئة قناة السويس.

وأنهت قناة السويس، الثلاثاء، الإجراءات النهائية لرفع الحجز التحفظى على السفينة، استعدادًا لمغادرتها واستئناف رحلتها البحرية بعد توقف ما يقرب من 3 أشهر كاملة بسبب تعرضها لحادث الجنوح بالترقيم 151 بالمجرى الملاحى لقناة السويس بمدخل مدينة السويس مارس الماضى.

وأنهى المستشار الدكتور مايكل نصيف الخبير الاقتصادي، بأنه كلمات وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي عقب تعويم السفينة لازالت ترن في اذان الجميع حينما قال لا يتصور أحد أنه بعيد عن قدرتنا، متابعا أن مصر قادرة على تحقيق المستحيل مهما كان وهذا ما يقوله التاريخ والماضي والحاضر.