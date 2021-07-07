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إثيوبيا : جهود والسودان لتدويل قضية سد النهضة لا داع لها

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إثيوبيا : جهود مصر والسودان لتدويل قضية سد النهضة لا داع لها إثيوبيا : جهود والسودان لتدويل قضية سد النهضة لا داع لها

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التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميك ميكونين، في مكتبه اليوم سفراء ودبلوماسيين دول ضفاف النيل في إثيوبيا لإطلاعهم على آخر تطورات مفاوضات سد النهضة.

ونقلًا عن وزارة الخارجية الإثيوبي، مساء الأربعاء، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن «سد النهضة يمثل التطلعات المشتركة لجميع الدول المتشاطئة للاستفادة بشكل عادل ومعقول من موارد المياه دون الإضرار بشكل كبير بدول المصب».

وزعم أن «المحاولات الأخيرة التي قامت بها السودان ومصر لرفع قضية سد النهضة إلى مجلس السلم والأمن التابع للأمم المتحدة من خلال حشد جامعة الدول العربية، وتدويل القضية لا داع لها».

وأضاف أن «الأمر بمثابة سابقة خطيرة ويأخذ عملية التفاوض بعيدا عن موقف الاتحاد الأفريقي المخالف لمبدأ حل المشاكل الأفريقية من خلال آليات تقودها أفريقيا».

وادعى أن «إثيوبيا تعتقد أن سد النهضة هو مشروع تنموي لا يندرج تحت ولاية مجلس الأمن»، داعيًا المجلس إلى احترام المفاوضات والعملية الثلاثية الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي.

ودعا اليوم الأربعاء، دول أعالي حوض النيل لتشكيل ما وصفته بجبهة ضد التحركات المصرية والسودانية بقضية مشروع سد النهضة الإثيوبي، قبل ساعات من جلسة بمجلس الأمن دعا إليها البلدان اعتراضا على تنفيذ أديس أبابا للملء الثاني للسد.

المصرى اليوم

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