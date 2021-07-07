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65 ألف طالب وطالبة ينتهون من أداء امتحانات نهاية العام بجامعة سوهاج

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65 ألف طالب وطالبة ينتهون من أداء امتحانات نهاية العام بجامعة سوهاج 65 ألف طالب وطالبة ينتهون من أداء امتحانات نهاية العام بجامعة سوهاج

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أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، عن انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي للعام الجامعي الجاري 2020 /2021، بجميع كليات الجامعة بمقريها القديم والجديد، وملحقاتها بحي الكوثر ومنطقة الحويتي، والتي بدأت يوم 2 يونيو الماضي واستمرت حتى اليوم 7 يوليو الجاري.

وقال عزيز- في بيان الأربعاء- إنه خاض الإمتحانات هذا العام 65 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة، وتم تخصيص 647 لجنة امتحانية بمقري الجامعة القديم والجديد لأداء الإمتحانات، لافتًا إلى اتباع الإجراءات الإحترازية بداية من إرتداء الكمامات للطلاب والمراقبين والمشرفين وتوقيع الكشف الحراري على الطلاب أثناء عبور البوابات مع الإلتزام بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة، إلى جانب توفير الرعاية الطبية وسيارات الإسعاف، والحرص على وجود تهوية جيدة للطلاب، خاصة في اللجان خارج المباني بتوفير أجهزة تبريد الهواء.

وأوضح رئيس الجامعة أن 67 طالبًا وطالبة تقدموا باعتذارات عن تأدية إمتحانات نهاية العام بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وقد تم تأجيل إمتحاناتهم مع الحفاظ على أحقيتهم في دخول إمتحانات الدور الثاني في شهر سبتمبر القادم، كما تم إجراء الإمتحانات لطالبين بلجان العزل بعد الاشتباه في إصابتهما بالفيروس، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة منتسبي الجامعة، مؤكدًا أنه سيجري إعلان النتائج عقب الإنتهاء من التصحيح مباشرة وقبل انتهاء شهر يوليو الجاري.

المصرى اليوم

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