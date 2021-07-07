معرض القاهرة الدولي للكتاب يستقبل 35 رحلة جماعية

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قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن مقر معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 52 استقبل 35 رحلة جماعية على مدار 6 أيام، مشيرًا إلى أنها خدمة توفرها إدارة المعرض لدور الايتام، الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجامعات، ومكتبات مصر العامة، واتحادات الطلاب بالجامعات، ومؤسسات رعاية ذوي القدرات الخاصة والأندية الرياضية ومراكز الشباب.

وتقام الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان «في القراءة حياة»، وتقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانةالدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التي يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.