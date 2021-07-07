أخبار عاجلة

لبنان يتهم الجيش الإسرائيلي بسرقة 500 رأس ماعز -
" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع -
قوات عسكرية إريترية تحتشد قرب مثلث حدودي مع السودان وإثيوبيا -
شاهد.. جبال "آل يحيى" بجازان تتزين بسحر الطبيعة بعد هطول الأمطار -
تكييف البيت ممكن يقتلك???? محاذير ونصائح هامة لاستخدام التكييف فى الصيف -
بطلته يغنى مهرجانات عشان ولاده.. حكاية عماد المخبر وزوجته من الغناء لبيع سندويتشات بالأميرية -
أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في اللغة الإنجليزية -
طويل ومن خارج المنهج.. طلاب الثانوية العامة بالدقهلية يشكون صعوبة امتحان التاريخ (فيديو) -
طالبة تلقي المحمول من الشباك.. «التعليم»: ضبط 14 حالة غش بامتحان «تاريخ الثانوية العامة» -
بطلة بولندا في تنس الطاولة تلعب بيدها اليسرى فقط وتشارك في أولمبياد الأصحاء وذوي الهمم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

القبض على 6 أشخاص متلبسين بسلاح وبانجو في أسوان

Print
القبض على 6 أشخاص متلبسين بسلاح وبانجو في أسوان القبض على 6 أشخاص متلبسين بسلاح وبانجو في أسوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الأربعاء، القبض على 6 عاطلين بحوزتهم نصف كيلو من مخدر البانجو و5 قطع سلاح ناري.

ووردت معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة السلاح، حيث تم شن مأموريات للقبض عليهم، وتم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيلوا إلى النيابة التي تولت التحقيق.

واستهدفت الحملة البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقا مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

يجب التحرك لحماية البشرية.. شيخ الأزهر: الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة ناقوس خطرٍ

يجب التحرك لحماية البشرية.. شيخ الأزهر: الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة ناقوس خطرٍ

وزير الزراعة: قانون «حماية البحيرات» يستهدف تطوير قطاع إنتاج الأسماك

وزير الزراعة: قانون «حماية البحيرات» يستهدف تطوير قطاع إنتاج الأسماك

محافظ الشرقية يُسلم أجهزة تابلت جديدة لدعم منظومة المتغيرات المكانية

محافظ الشرقية يُسلم أجهزة تابلت جديدة لدعم منظومة المتغيرات المكانية