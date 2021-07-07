جيهان قمري تنضم إلى «نجوم الظهر» بطولة محمد صبحي

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انضمّت الفنانة جيهان قمري إلى أبطال العرض المسرحي «نجوم الظهر» تأليف وإخراج وبطولة الفنان محمد صبحي، والمقرر عرضه على مسرح مدينة سنبل بأكتوبر، والتي يشارك فيها سميرة عبدالعزيز، سماح السعيد، عبدالرحيم حسن، ندى ماهر، ميرنا ذكرى، حازم القاضي، تامر ضيائي، منير مكرم.

وأضافت قمري أنها تلقت اتصالا من الفنان محمد صبحي، يطلب منها قراءة نص مسرحي تشاركه فيه البطولة، مشيرة إلى أنها اقتنعت بوجهة نظر صبحي الذي أخبرها أن شخصيتها في المسرحية تشبهها كثيرا

وأضحت أنها لم تأخذ وقتا للتفكير ورحبت على الفور بتجسيد شخصية «أحلام» وبدأت أمس بروفات المسرحية والتي تستمر لمدة شهر على أن يبدأ العرض منتصف أغسطس المقبل.

وأضافت جيهان أن القصة تبدأ بعودة «أحلام» من الغربة لتقابل «حلمي منسي» الذي يجسد دوره الفنان محمد صبحي ويستعيدان ذكرياتهما وقصة الحب التي كانت تجمعهما في الماضي، وكيف أن الزمان غير ملامح كل منهما، مشيرة إلى أن الشخصية التي تقدمها تشبهها كثيرا في معركتها مع الحياة فهي نموذج لفتاة قوية تحملت الغربة وصارمة وتواجه التحديات ولا تتردد في الدفاع عن حقها.

وأشارت إلى أن هذه هي أفضل عودة لها بعد غياب عامين منذ مسلسلها الأخير «البيت الكبير»، بالإضافة إلى فرصة العمل مع فنان كبير ويحظي بجماهيرية مثل محمد صبحي خاصة أنها سبق لها التعاون معه في الجزء الأخير من «ونيس وأحفاده».

وشدّدت أن عشقها للمسرح الذي شهد بدايتها وتألقها هو ما دفعها للعودة للوقوف على الخشبة، خاصة أنهما عملت مع عمالقة المسرح مثل سمير غانم، والمنتصر بالله وأحمد راتب وممدوح وافي.