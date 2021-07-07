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الأهلي يوضح مدة غياب علي لطفي

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الأهلي يوضح مدة غياب علي لطفي الأهلي يوضح مدة غياب علي لطفي

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قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها حارس المرمى علي لطفي أثبتت معاناته بشد خفيف في العضلة الأمامية ويحتاج إلى فترة علاج طبيعي وتأهيل تصل إلى خمسة أيام، ليتمكن من العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي «حالة علي لطفي مطمئنة، وسوف يبدأ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به اليوم، وذلك لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة».

ومن المفترض أن يخوض النادي الأهلي مباراة غداً أمام المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة الـ26 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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