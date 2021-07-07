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تردد اون سبورت لمشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون في بث مباشر

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تردد اون سبورت لمشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون في بث مباشر تردد اون سبورت لمشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون في بث مباشر

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وتعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تُعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في خاصة الدوري المصري عبر البث المباشر على قمر النايل سات لذلك تبحث الجماهير عن تردد أون سبورت .

التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

أولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي
يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها

ويواجه النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب في الدوري المصري الخميس المقبل الموافق 8 يوليو 2021 على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

تقام مباراة الأهلي والمقاولون في بث مباشر في الثامن من شهر يوليو الجاري على استاد بترو سبورت في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات لمزاحمة على صدارة الدوري المصري .

ويتصدر نادي الزمالك الدوري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة ، فيما يوجد الأهلي فى المركز الثانى برصيد 45 نقطة ولكن من 21 مباراة.

المصرى اليوم

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