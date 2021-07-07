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عبر برنامج تحالف 8 جامعات أوروبية

قال الباحث السعودي حسن النجراني: إنه يشارك في صناعة مستقبل أوروبا الرقمي.

وأوضح خلال حديثه لقناة "الإخبارية": أن جائحة كورونا أوجدت فرصة مستقبل أوروبا الرقمي، وهذه بمثابة جرس إنذار لدول العالم وفي شتى المجالات لإيجاد المعرفة والابتكار والحلول.

وأشار "النجراني" إلى إطلاق الوكالة البولندية للتبادل المعرفي والأكاديمي برنامج تحالف 8 جامعات أوروبية.

وأضاف: يضم التحالف قرابة 400 ألف طالب، إضافة إلى الموظفين والأكاديميين، مشيرًا إلى أن المشروع يقوم على الابتكار المعرفي والمسابقة في المراحل الأولية؛ مما يجعل الباحث يطرح الآراء.

كما يؤهل الباحث للمشاركة في المسابقة وماذا ستقدم كمعرفة بحثية في ابتكار الحلول، مبينًا أنه تمت تصفية الأسماء في المسابقة، وسيتم في المرحلة الثانية اختيار الباحثين حسب تخصصاتهم.

ولفت إلى أنه تم اختياره على مستوى الجامعة في برنامج "التمكين الرقمي"، ويتم تقديم عدد من البرامج لها علاقة بتمكين الرقمنة في مجال التعليم العالي.

وقال: إنه بدأ ورش العمل يوم الاثنين الماضي، وسيستمر العمل إلى الجمعة. مضيفًا: نعمل الآن في برنامج وسائل التمكين الرقمي على إيجاد حلقة التواصل بين الطالب والجامعة، ويعمل الفريق على تصميم البرنامج في الناحية التقنية وعلى صناعة المحتوى الرقمي الموجه للطلبة.