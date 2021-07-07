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إصابة 11 من عمال اليومية في انقلاب سيارة بالشرقية

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إصابة 11 من عمال اليومية في انقلاب سيارة بالشرقية إصابة 11 من عمال اليومية في انقلاب سيارة بالشرقية

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أصيب 11 من عمال اليومية، الأربعاء، بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات، خلال حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الإقليمي في اتجاه العاشر من رمضان، بدائرة مركز بلبيس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الإقليمي اتجاه العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة ١١ شخصا بإصابات متنوعة.

وجري الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

المصرى اليوم

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