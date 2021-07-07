★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفع دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي لشركتي «فيسبوك» و«تويتر» بسبب قراراتهما منعه من النشر في أعقاب أحداث 6 يناير على الكابيتول الأمريكي.

وأفاد موقع «newsmax» نقلا عن موقع «AXIOS» بأنه سيتم دعم جهود ترامب القانونية في الدعوى القضائية ضد الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك» مارك زوكربيرج والرئيس التنفيذي لشركة «تويتر» جاك دورسيمن من قبل معهد السياسة الأمريكية أولا، وهي مؤسسة غير ربحية تركز على إبقاء سياسات ترامب.

وكان موقع «تويتر» علق حساب ترامب بشكل دائم بسبب «خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف»، فيما أعلن موقع «فيسبوك»، أن حظر حساب ترامب سيستمر حتى 7 يناير2023، أي لمدة عامين كاملين، حيث سيجري بعد ذلك تقييما لـ«مخاطر الحساب على السلامة العامة»، قبل أن يتمكن ترامب من استعادته.

وأضاف الموقع أنه إذا تم رفع تعليق الحساب بعد ذلك، سيخضع ترامب لمجموعة «صارمة» من العقوبات في حال انتهك سياسات «فيسبوك» مستقبلا.

وكانت حسابات ترامب على «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب تشات» قد علقت لأجل غير مسمى بسبب «التحريض على العنف» إثر أعمال شغب قام بها أنصاره في السادس من يناير في مبنى الكونغرس الأمريكي، وأرسل «فيسبوك» ملف تعليق حساب ترامب إلى مجلسه المستقل للرقابة.