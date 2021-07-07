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جوتيريش يدعو لمعاقبة المسؤولين عن اغتيال رئيس هايتي

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جوتيريش يدعو لمعاقبة المسؤولين عن اغتيال رئيس هايتي جوتيريش يدعو لمعاقبة المسؤولين عن اغتيال رئيس هايتي

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن إدانته بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس، داعيا إلى التهدئة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وقدم جوتيريش في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك اليوم الأربعاء، أخلص تعازيه إلى هايتي شعبا وحكومة وإلى عائلة الرئيس المغتال، قائلا: "يجب تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة".

وحث الأمين العام مواطني هايتي إلى "الحفاظ على النظام الدستوري والوقوف موحدين في مواجهة هذا العمل البشع ورفض العنف بكافة أشكاله"، مشددا على أن الأمم المتوصل ستستمر في الوقوف إلى جانب حكومة هايتي وشعبها.

وأعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء كلود جوزيف، أن الرئيس مويس الذي كان يقود البلاد منذ عام 2017 اغتيل فجر اليوم في مقر إقامته برصاص مجهولين تبادلوا الحديث باللغتين الإسبانية والإنجليزية.

المصرى اليوم

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