نائب محافظ سوهاج يتفقد تطوير قناطر الهويس الأثرية: أنشأها الخديوي إسماعيل

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تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، يرافقه المهندس هيثم مازن عضو الأمانة العامة لمتابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، الأربعاء، أعمال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والقومية بنطاق حى غرب مدينة سوهاج، بهدف الإطمئنان على انتظام سير العمل بهذة المشروعات وعدم وجود أي معوقات قد تعطلها.

وقال نائب المحافظ إنه تفقد خلال جولته التي جرت بحضور أحمد الشطوري رئيس حي غرب مدينة سوهاج، والدكتور سلام على شوري متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة أعمال تطوير ورفع كفاءة قناطر الهويس الأثرية، والتي شملت «رفع المخلفات الصلبة والتراكمات من الجهة الشرقية، وإزالة الحوائط المستحدثة، وتركيب نظام إضاءة علوية، وإزالة التعديات، وإقامة سور وبوابة للدخول من الجهة الشرقية للهويس، بالإضافة إلى إعادة تركيب الأحجار المتساقطة من الهويس بإشراف من وزارة السياحة والآثار»، لافتا إلى أن قناطر الهويس بسوهاج تعد أثر مائي نادر أنشأه الخديوي إسماعيل عام 1860م للتحكم في مناسيب المياه والتصرفات، وتشتمل على 21 فتحة وبوابة حديدية تتحكم في مرور المياه.

وأكد القاضي، حرص المحافظة على الإهتمام بكافة المواقع الأثرية داخل المحافظة، ورفع كفاءتها وتطويرها لتنشيط حركة السياحة، حيث تتمتع المحافظة بالعديد من المواقع الأثرية التي ترجع إلى عصور مختلفة.

وأضاف نائب المحافظ أنه تفقد أعمال المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بموقعي «أرض المحلج» و«أرض الشونة» بحي غرب مدينة سوهاج، والذي يشمل إنشاء 14 عمارة إسكان اجتماعي على مساحة 10 أفدنة بموقع أرض المحلج، و6 عمارات إسكان إستثماري على مساحة 4 أفدنة بموقع أرض الشونة، بإجمالي 1272 وحدة سكنية، بواقع 1008 وحدة سكنية للإسكان الإجتماعي، و264 وحدة إسكان إستثماري، كما تفقد ميدان العارف بالله، موجها بالحفاظ على ما تم من أعمال تطوير، والحفاظ على الشكل الحضاري اللائق للميدان ورفع الإشغالات بشكل دوري.