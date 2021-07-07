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تعليم أسوان تستعد لانطلاق ماراثون الثانوية العامة

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تعليم أسوان تستعد لانطلاق ماراثون الثانوية العامة تعليم أسوان تستعد لانطلاق ماراثون الثانوية العامة

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استعدت مديرية التربية والتعليم بأسوان لماراثون الثانوية العامة، يوم السبت المقبل 10 يوليو بالنسبة للشعبة العلمية، والأحد 11 يوليو للشعبة الأدبية، من خلال توفير مناخ هادئ وصحي لأداء الطلاب للامتحانات، وكذلك الملاحظين والمراقبين، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وبحسب بيان، الأربعاء، قامت لجنة من المديرية بتفقد لجان واستراحات إدارة ادفو التعليمية يرافقهم فيصل نعيم مدير الإدارة وتم متابعة لجان واستراحات السباعية والبصيلية ومصنع السكر وادفو المركز والرديسية والاستراحات الخاصة بالادارات المختلفة بأسوان وادفو ونصر النوبة ودراو.

وأشادت اللجنة بما وجدته من نظافة المدارس وملائمة عدد مقاعد اللجان لأعداد الطلاب حيث يوجد 14 طالبًا بكل لجنة.

وجرى تكليف مديرى الإدارات التعليمية بترشيح 10 أفراد من العاملين بالتربية والتعليم غير المنتدبين لأعمال الامتحانات وليس لديهم درجة قرابة بالطلاب الممتحنين لتنظيم دخول الطلاب للمدارس مع عدم السماح لتواجد أولياء الأمور في محيط المدارس والتأكيد على التباعد الاجتماعى وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية وذلك للمساهمة في الخروج بأيام الامتحانات بسلاسة ويسر.

ووفّرت المديرية استراحات للرجال والسيدات بكل إدارة وحرصت على التأكد من نظافة المدارس والاستراحات ودورات المياه ومدى ملاءمتها، مع توفير كافة المقومات المعيشية من بوتاجازات ومراوح ومبردات مياه وأسرّة ومراتب ووسائد نظيفة بشكل يليق بالمعلمين.

المصرى اليوم

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