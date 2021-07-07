«دسوقي» يتابع الامتحانات بجامعة كفرالشيخ

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تواصل كليات الطب البيطري والصيدلة والطب وطب الفم والأسنان بجامعة كفرالشيخ، الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد طبقا لخطة المجلس الأعلى للجامعات وإدارة الجامعة.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقى، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم اليوم الأربعاء الموافق 7 – 7 – 2021 م 2521 طالب وطالبة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الصباحية أدى «1632» طالبا وطالبة الامتحان وبلغ عدد الغياب 12 طالبًا، إضافة إلى أداء طالبين امتحانتهم داخل لجان خاصة.

وأضاف د. دسوقى أنه خلال الفترة المسائية أدى«889» طالبًا وطالبة الامتحان وقد بلغ عدد الغياب «6» طلاب.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات والتي جرت بهدوء منذ بدايتها في أول يونيو الماضي، ولم يتم رصد أية مشكلات أو معوقات نتيجة لتنفيذ خطة الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة متابعة انتظام أعمال الكنترولات، وشدد على سرعة إعلان نتائج امتحانات نهاية العام في الكليات مع الاهتمام بالتدقيق والمراجعة مع مراعاة سرعة إعلان النتائج للفرق النهائية للبكالوريوس والليسانس لتتوافق مع مواعيد تقدم الخريجين لأداء الخدمة العسكرية.