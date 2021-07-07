محمد عبدالرحمن يكشف عن مسلسله الجديد «فيصل إكس أبوكليبس»

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أعلن النجم محمد عبدالرحمن، الأريعاء، عن تقديم مسلسل جديد بعنوان «فيصل إكس ابو كليبس» عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وعلق: «استنوا إكس».

«فيصل إكس أبوكليبس» هو مسلسل من بطوله النجم محمد عبدالرحمن ومن إنتاج شركة The Producers بالتعاون مع Lagoonie Film Production والذي سيعلن عن تفاصيله قريباً.

وكانت أحدث أعمال النجم محمد عبدالرحمن مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق جمجوم وبمبم،وهو من نوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة، والذي تدور أحداثه في إطار درامي كوميدي حول جمجوم وبمبم بعدما قررا تأسيس شركة متخصصة في مكافحة الظواهر الخارقة والمرعبة، ليجدا أنفسهما في مواجهة كل ما يخافا منه من الأشباح ومصاصي دماء ولعنات المقابر وغيرهم.