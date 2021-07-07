أخبار عاجلة

لبنان يتهم الجيش الإسرائيلي بسرقة 500 رأس ماعز -
" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع -
قوات عسكرية إريترية تحتشد قرب مثلث حدودي مع السودان وإثيوبيا -
شاهد.. جبال "آل يحيى" بجازان تتزين بسحر الطبيعة بعد هطول الأمطار -
تكييف البيت ممكن يقتلك???? محاذير ونصائح هامة لاستخدام التكييف فى الصيف -
بطلته يغنى مهرجانات عشان ولاده.. حكاية عماد المخبر وزوجته من الغناء لبيع سندويتشات بالأميرية -
أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في اللغة الإنجليزية -
طويل ومن خارج المنهج.. طلاب الثانوية العامة بالدقهلية يشكون صعوبة امتحان التاريخ (فيديو) -
طالبة تلقي المحمول من الشباك.. «التعليم»: ضبط 14 حالة غش بامتحان «تاريخ الثانوية العامة» -
بطلة بولندا في تنس الطاولة تلعب بيدها اليسرى فقط وتشارك في أولمبياد الأصحاء وذوي الهمم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محمد عبدالرحمن يكشف عن مسلسله الجديد «فيصل إكس أبوكليبس»

Print

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلن النجم محمد عبدالرحمن، الأريعاء، عن تقديم مسلسل جديد بعنوان «فيصل إكس ابو كليبس» عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وعلق: «استنوا إكس».

«فيصل إكس أبوكليبس» هو مسلسل من بطوله النجم محمد عبدالرحمن ومن إنتاج شركة The Producers بالتعاون مع Lagoonie Film Production والذي سيعلن عن تفاصيله قريباً.

وكانت أحدث أعمال النجم محمد عبدالرحمن مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق جمجوم وبمبم،وهو من نوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة، والذي تدور أحداثه في إطار درامي كوميدي حول جمجوم وبمبم بعدما قررا تأسيس شركة متخصصة في مكافحة الظواهر الخارقة والمرعبة، ليجدا أنفسهما في مواجهة كل ما يخافا منه من الأشباح ومصاصي دماء ولعنات المقابر وغيرهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وحشتني يا أصيل يا محترم.. أحمد الفيشاوي يحيي ذكرى والده

وحشتني يا أصيل يا محترم.. أحمد الفيشاوي يحيي ذكرى والده

الاثنين.. نادي سينما البحر المتوسط يعرض الفيلم اللبناني «بالصدفة»

الاثنين.. نادي سينما البحر المتوسط يعرض الفيلم اللبناني «بالصدفة»

نتائج الشركات الايجابية تقود وول ستريت ... و المستثمرون في انتظار النتائج

نتائج الشركات الايجابية تقود وول ستريت ... و المستثمرون في انتظار النتائج

بلتون : تغييرات البورصة علي منهجية ادراج الشركات «إيجابية»

بلتون : تغييرات البورصة علي منهجية ادراج الشركات «إيجابية»