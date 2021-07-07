زعيم «أغلبية النواب» الأمريكي: هذا «المكان المقدس» تعرض لـ«التدنيس» لزمن طويل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لايزال إرث الكونفيدرالية الأمريكية يؤرق ضمير الإنسانية الذى يستنكر الإذلال والاستعباد والعنصرية بسبب اللون والعرق والدين للمستضعفين من أبناء السكان الأصليين أصحاب الأمريكتين.

وتشكلت الحكومة الكونفيدرالية من ولايات الرقيق السبع، والتى أعلنت انفصالها عن الولايات المتحدة فى 8 فبراير 1861.

وأقر مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون لإزالة تماثيل الكونفيدرالية الأمريكية من مبنى الكابيتول هيل إلى جانب تمثال نصفى آخر لرئيس المحكمة العليا الأسبق روجر تانى، الذى كتب قرار «دريد سكوت» عام 1857، والذى حرم الرقيق من الحقوق المخولة للمواطنين الأحرار.

وكان مجلس النواب الأمريكى قد أقر فى السابق نسخة من مشروع القانون، العام الماضى، بالتزامن مع الاحتجاجات التى عمت البلاد ودعت إلى العدالة العرقية، عقب وفاة جورج فلويد، على يد شرطى سابق فى مينيابوليس. لكن مشروع القانون توقف فى مجلس الشيوخ، حيث كان لايزال يسيطر عليه الجمهوريون فى ذلك الوقت.

■ معبد الديمقراطية

وقال زعيم الأغلبية بمجلس النواب ستنى هوير، فى قاعة البرلمان قبل التصويت: «هذا المكان المقدس، معبد الديمقراطية تعرض للتدنيس لزمن طويل، فعلينا ألا ننسى التاريخ، ويجب علينا أن نتعلم منه، ولا ينبغى أن نكرم من دنسوا المبادئ التى ندافع عنها». وأضاف هوير: «حان الوقت أن نزيل رموز العبودية والفصل العنصرى وإثارة الفتنة من هذه القاعات».

ويلزم التشريع الجديد الولايات بأن تزيل التماثيل من مجموعة قاعة التماثيل الوطنية، والتى تكرم أعضاء الكونفيدرالية فى مبنى الكابيتول، والتى تمثل الشخصيات التى خدمت رسميا أو طواعية مع ولايات أمريكا الكونفيدرالية أو القوات العسكرية أو حكومة أى ولاية كانت فى حالة تمرد ضد الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تساهم كل ولاية بتمثالين لشخصيات مهمة من الناحية التاريخة لعرضها فى قاعة التماثيل.

وكان مجلس النواب قد مرر تشريعا مماثلا العام الماضى، غير أنه توقف فى مجلس الشيوخ الذى يخضع لسيطرة الأعضاء من الحزب الجمهورى، لكن لديه فرصة أكبر فى الوقت الراهن لسنه وإقراره قانونا بعدما استحوذ الديمقراطيون على الأغلبية بالمجلس. وتشمل تلك التماثيل المطروحة للإزالة شخصيات عديدة، مثل جيفرسون ديفيس، رئيس الولايات الكونفيدرالية، التى أعلنت انفصالها عن الاتحاد عام 1861، وألكسندر هاملتون ستيفنس، نائب رئيس الكونفيدرالية، وويد هامبتون، وهو مزارع من ولاية ساوث كارولينا عمل كضابط عسكرى فى الكونفيدرالية وأصبح حاكما وعضوا فى مجلس الشيوخ.

كما يقضى التشريع بإزالة تماثيل لنائب الرئيس الأسبق جون كالهون، نورث كارولينا، والحاكم تشارلز آيكوك، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية اركانسا جون كلارك، الذى يعرفه التشريع بأنه لعب دورا كبيرا فى الدفاع عن العبودية والفصل العنصرى. وكانت نورث كارولينا وآركنسا تعملان بالفعل على استبدال التمثالين، كما تعمل فلوريدا على استبدال تمثال إدموند كيربى سميث، الجنرال الكونفيدرالى، بآخر للناشطة الحقوقية مارى جين ماكلاود بيثون.

■ صدام ديمقراطر- جمهورى

وعلى الرغم من أن عددا من الجمهوريين أيد مشروع القانون الجديد، إلا أنهم استغلوا الجدل المثار ليوضحوا أن الديمقراطيين كانوا يمثلون الجنوب أثناء الحرب الأهلية، وحقبة «جيم كرو» حيث انتقد زعيم الأقلية بمجلس النواب كيفن مكارثى الديمقراطيين واصفا إياهم بـ«المنافقين».

جدل سياسى بين السياسيين حول تراث ورموز الكونفيدرالية الأمريكية

وعاد «هوير» إلى طرح التشريع من جديد للمناقشة فى مايو الماضى، قائلا إن الأوان لم يفت لفعل الشىء المناسب، وأن هذا التشريع سوف يعمل على تصحيح خطأ تاريخى بينما يضمن بأن يعكس «الكابيتول هيل» المبادئ والقيم العليا التى يناضل من أجلها الأمريكان. وتساهم كل ولاية بتمثالين من الشخصيات التى تتمتع بأهمية تاريخية بحيث يتم عرضها فى قاعة التماثيل الوطنية بمبنى الكابيتول، والتى تتنوع من بطل الحرب الثورى إيتان ألين من فيرمونت، وصولا إلى ناشطة حقوق المعاقين هيلين كيلر من ألاباما، بينما تضم التماثيل المقرر التخلص منها دعاة الفصل العنصرى.

وتساءل النائب الديمقراطى جيمى راسكين: «لماذا يحتلون أماكن تكريم وتوقير فى هذا المبنى، مشيرا إلى أن البلدة التى ينحدر منها روجر تانى صاحب التمثال، أزالت تمثالا لابنها منذ خمس سنوات.

وقال راسكين إن القاضى «روجر تاني» حول دستورنا إلى وثيقة تخدم مصالح الرجل الأبيض، ليلحق الخزى بالمحكمة العليا.

ومن المقرر أن يتم استبدال تمثال «تاني» النصفى المنصوب داخل قاعة المحكمة العليا القديمة بمقر «الكابيتول»، بأحد التماثيل لـ«ثورجود مارشال»، وهو أول قاض من أصول إفريقية يرأس المحكمة العليا الأمريكية.

فى حين قال بعض الجمهوريين المعارضين للتشريع إنه يقوض سلطة الولايات دون داع، خاصة أن بعض الولايات الجنوبية تحركت بالفعل لاستبدال تماثيل.

وقال النائب الجمهورى عن آركنسا، بروس ويسترمان، إن مشروع القانون «الذى يسمى تماثيل هى فى طور الاستبدال ليس أكثر مما أعتقد أنها محاولة من الديمقراطيين لإفشال سلطة الولايات قبل الأوان».

ووصفت النائبة المحافظة عن ولاية جورجيا، مارجورى تايلور جرين، التشريع بأنه «انتزاع للسلطة»، قائلة إن «كل الطغاة عبر التاريخ يهدمون التماثيل ويحاولون محو التاريخ من أجل السيطرة بقبضة من حديد».

فى حين قال النائب الديمقراطى جيمس كلايبورن: «ما ينبغى أن نفعله اليوم هو إحالة هذه التماثيل إلى مزبلة التاريخ».

■ قبل التشريع

كانت عملية نقل وإزالة أو استبدال التماثيل لا تتم بشكل عشوائى، قبل التفكير فى تشريع ينظمها، حيث جرى وضع عدة ضوابط لها من جانب موقع «مهندس الكابيتول» والتى تتمثل فى:

1- التأكد من التمثال موضع النقاش جرى عرضه لمدة تزيد على عشر سنوات، مثل تمثال «ديفيس نصب فى 1931، وكالهون فى 1910، وهامبتون فى 1929.

2- تقدم الهيئة التشريعية بالولاية أو الحاكم بطلب لإزالة التمثال أو نقله.

3- اختيار شخصية أخرى جديدة للتكريم شريطة أن تكون شهيرة تاريخا أو مميزة بخدماتها المدنية والعسكرية.

4- تشكيل لجنة لاختيار نحات، بحيث تتحمل كل ولاية مسؤولية جميع التكاليف والتى تشمل التصميم والتشييد والنقل وإزالة التماثيل السابقة.

5- بمجرد موافقة الولاية، يأخذ الطلب طريقه إلى لجنة مشتركة والتى تتألف من نواب وأعضاء مجلس شيوخ، والتى تدلى بموافقتها النهائية على التمثال بعد نحته، والمكان الذى سوف ينصب فيه.

6- إقامة مراسم واحتفالات إزاحة الستار عن التماثيل أمر اختيارى.

■ حمى التحطيم

يجسد فيلم «الأرض المحايدة» المطالبات التى تلح فى ضرورة إزالة تماثيل أقطاب وأسياد الكونفيدرالية من الأماكن العامة بالولايات المتحدة، حيث تقرر مؤخرا إزالة تمثال برونزى للرئيس الأمريكى الأسبق، تيودور روزفلت، والذى ظل رابضا من مدخل متحف التاريخ الطبيعى، منذ عام 1940. وأجرت لجنة التصميم العامة بمدينة نيويورك مؤخرا تصويتا انتهى بالإجماع على ضرورة نقل التمثال من ذلك الموضع.

وشهد العام الماضى قيام المتظاهرين بتحطيم تمثال المكتشف كريستوفر كولومبوس البرونزى فى سانت بول فى ولاية مينيسوتا، الذى تسببت بعثته فى الأرض الجديدة فى إبادة أجداد السكان الأصليين، وغيره من رموز الكونفيدرالية والتى كان من بينها تمثال رئيس الكونفيدرالية جيفرسون ديفيز، وذلك فى ريتشموند فى ولاية فرجينيا.

كما أطاح متظاهرو «حياة السود مهمة» بتمثال لتاجر العبيد إدوار كولستون وألقوا به فى المرفأ.

■ وثيقة سرية

فى المقابل كشفت وثيقة سرية تعود إلى عام 2016، وتخص منظمة أبناء المحاربين الكونفيدراليين القدامى، والتى تضع خططا تفصيلية كى يستخدمها الأعضاء لمنع إزالة الآثار والرموز الكونفيدرالية، والتى تشمل إقامة الدعاوى القضائية، وتنظيم المظاهرات، واستغلال وسائل الإعلام فى الدعاية إلى جانب شن الحملات السياسية.

وتنتقد وثيقة «الدفاع عن تراث أبناء المحاربين القدامى الكونفيدراليين» التى تتألف من 18 صفحة، الخصوم وتتهمهم بنشر الكراهية والشقاق تحت قيادة الماركسيين.

وتكرس منظمة أبناء المحاربين الكونفيدراليين جهودها للحفاظ على «التراث الجنوبى» خاصة التماثيل ونصب الحرب التذكارية، حيث صارت هذه المهمة أكثر إثارة للجدل مؤخرا وسط تصاعد الاحتجاجات المناهضة للعنصرية والتى تنظمها منظمة حياة السود مهمة، والتى تستهدف مرارا وتكرارا التماثيل كنصب تذكارية

للعنصرية والعبودية.