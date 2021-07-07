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فوز مشتهر والإصلاح الزراعي في تصفيات دوري كأس القليوبية

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فوز مشتهر والإصلاح الزراعي في تصفيات دوري كأس القليوبية فوز مشتهر والإصلاح الزراعي في تصفيات دوري كأس القليوبية

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نفذت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية دورى كأس المحافظ 2020_2021 لكرة القدم بمراكز الشباب في القرى.

يأتي ذيلك في إطار اهتمام الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الرياضية على مستوى الاندية ومراكز الشباب.

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية أن اليوم أقيمت مباريات المجموعة الثانية بالدورى لكرة القدم لمراكز شباب القري (كأس المحافظ)، على ملعب مركز شباب مدينة كفر شكر.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق مركز شباب منشية مشتهر ١ / ٠ على فريق مركز شباب تل بني تميم، وفاز فريق الاصلاح الزراعي ٢/ ٠ على فريق عرب العليقات.

ويقام الدوري برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

المصرى اليوم

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