تاريخ التماثيل الكونفيدرالية محاولات تشريعية سابقة لتحطيم رموز الكراهية

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جرى سن تشريع في عام 1864 يقضى بأن ترسل كل ولاية أمريكية تمثالين لمبنى الكابيتول، حيث يتم توزيعها في الساحة الدائرية وأجنحة مجلسى النواب والشيوخ ومركز زوار الكابيتول.

جاءت دعوة إزالة التماثيل بالقانون لفضح الكراهية، فهى كغيرها من رموز الكونفيدرالية، حظيت تلك التماثيل والنصب التذكارية بالدفاع والتأييد على مر الأجيال باعتبارها تراثا ينتمى إلى الجنوب أو تحفا فنية تاريخية، والتى وجدت طريقها داخل مبنى الكابيتول منذ العقود الثلاثة الأولى من القرن الماضى.

غير أن كثيرا من الناس يعتبرونها تذكيرا بالتمييز العنصرى والقمع باستخدام العنف، واللتى حرض أصحابها على الحرب الأهلية، فهم رموز العبودية والفصل على أساس اللون والعرق.

وتأسست «الكونفيدرالية على العنصرية وتتمثل في أن «الزنجى ليس مساويا للرجل الأبيض»، كلمات قاسية اقتبستها رئيس مجلس النواب نانسى بيلوسى في 2020 نقلا عن نائب رئيس الكونفيدرالية إليكساندر ستيفنز في خطاب أساسى أدلى به في 1861، مطالبة بإزالة تماثيل الرجال الذين نادوا بالوحشية والهمجية للوصول إلى هذه النهاية العنصرية الصريحة، التي تشكل إهانة بشعة لمُثل«الديمقراطية والحرية»، وذلك على خلفية حادث مقتل جورج فلويد الذي ينتمى إلى جذور إفريقية.

كما أمرت رئيس مجلس النواب نانسى بيلوسى في 2020 بإزالة أربع لوحات بالمبنى، وهى تجسد صور أربعة رؤساء سابقين للمجلس، والذين خدموا في عهد الكونفيدالية.

بينما طالب كثير من المتظاهرين والنشطاء بإزالة تماثيل الكونفيدرالية في جميع المدن عبر البلاد، وإعادة تسمية القواعد العسكرية التي تكرم الزعماء العسكريين الكونفيدراليين.

وبعض تماثيل هؤلاء الرجال، الذين قادوا أو شاركوا في حرب انفصال فاشلة خلال الحرب الأهلية، موضوعة في مواضع بارزة في مبنى الكابيتول. ومن هذه النصب التذكارية تمثال برونزى لجيفرسون ديفيس، رئيس الولايات الكونفيدرالية الأمريكية، وآخر رخامى لاستفينز الذي اقتبست كلماته التي تفيض بالكراهية، حيث أدين الرجلان بخيانة الولايات المتحدة، ومع ذلك يوجد تمثالهما في «قاعة التماثيل» التي تعتبر من أكثر الوجهات السياحية شعبية في مبنى الكابيتول.

ومن قبلها، طالب رئيس مجلس النواب بول راين في أغسطس 2017 بإزالة هذه التماثيل بعد أيام من أعمال عنف شهدتها مدينة شارلوتسفيل الصغيرة في ولاية فيرجينيا خلال تجمع لأفراد من اليمين المتطرف كانوا يحتجون على تفكيك تمثال الجنرال لى.

وقام مجلس الشيوخ بأغلبية كاسحة بتمرير مشروع قانون في يوليو الماضى، والذى شمل إزالة أسماء كونفيدرالية من القواعد العسكرية. ويوجد بمبنى الكابيتول عشرة تماثيل، قليل منها على وشك الإزالة والاستبدال من جانب الولايات التي أرسلتها.

ويوجد تمثال للجنرال روبيرت لى، الذي يقف في مبنى الكابتول ممثلا لولاية فيرجينا منذ 111 عاما، ولكنه نقل وأزيل منه في ديسمبر الماضى لينقل إلى أحد المتاحف بريتشموند، وذلك بناء على طلب قيادات الولاية.

وهناك تمثال لـ«إيفرسون ديفيس» مالك العبيد الانفصالى، وزعيم الأمة المستقبلى والتى تتأسس على مبدأ تفوق العرق الأبيض، وأقيم هذا التمثال البرونزى في 1928 وتبرعت به ولاية مسيسيبى لمبنى الكابيتول، وهو أحد التماثيل لشخصيات تاريخية تمتعت بعلاقات كونفيدرالية.