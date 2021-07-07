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بيع 119 صكًا من صكوك الأضاحي في الأقصر بمناسبة عيد الأضحى

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بيع 119 صكًا من صكوك الأضاحي في الأقصر بمناسبة عيد الأضحى بيع 119 صكًا من صكوك الأضاحي في الأقصر بمناسبة عيد الأضحى

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أعلن الشيخ سيد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف في الأقصر، تولي المسئولين عن مشروع صكوك الأضاحي بالمديرية بيع ما يقرب من 119 صكًا على مستوى محافظة الأقصر بمختلف إدارات الأوقاف المنتشرة بربوع المحافظة، وذلك باقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأكد «عبدالدايم» أهمية هذا المشروع لما يمثله من قيم دينية رفيعة وعظيمة، مؤكدًا أن هذا الأمر يتطلب من الجميع بذل جهد أكبر وأعظم وأوسع في سبيل التعريف بمشروع صكوك الأضاحي والأهداف المرجوة منه، لافتاً إلى أن المديرية وفرت خدمة طلب صك الأضحية عن طريق رسالة نصية على موقع التواصل الاجتماعي واتساب على رقم 01097143996، للتواصل مع الجمهور.

المصرى اليوم

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