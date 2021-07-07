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إسرائيل تهدم قرية فلسطينية للمرة 190 على التوالي

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إسرائيل تهدم قرية فلسطينية للمرة 190 على التوالي إسرائيل تهدم قرية فلسطينية للمرة 190 على التوالي
"الطوري" أكّد أن سكانها سيعيدون بناءها

إسرائيل تهدم قرية فلسطينية للمرة 190 على التوالي

هدم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، قرية "العراقيب" الفلسطينية، الواقعة في منطقة صحراء النقب.

وأوضح عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب عزيز الطوري، أن هدم الاحتلال لقرية العراقيب اليوم يعد المرة الـ190 على التوالي؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وجدّد "الطوري" التأكيد على أن الأهالي سيعيدون بناء قريتهم.

ومنازل "العراقيب" مبنيّة من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 عائلة.

وهدم الاحتلال الإسرائيلي القرية للمرة الأولى في يوليو (تموز) 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.

ولا يعترف الاحتلال بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرّون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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