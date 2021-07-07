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"الصحة" أكثر من 19 مليوناً استفادوا من لقاح كورونا.. والإقبال مستمر

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"الصحة" أكثر من 19 مليوناً استفادوا من لقاح كورونا.. والإقبال مستمر "الصحة" أكثر من 19 مليوناً استفادوا من لقاح كورونا.. والإقبال مستمر
عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كل مناطق المملكة

كشفت وزارة الصحة عن إعطاء ‏أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن، عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كل مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة أن الإقبال لا يزال مستمراً على مراكز اللقاح، في ظل الجهود المكثفة من وزارة الصحة لتحقيق الأهداف المرجوة التي حرصت عليها القيادة الرشيدة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في .

وفي هذا الجانب، دعت "الصحة" الجميع بالمبادرة في تسجيل الموعد لتلقي جرعات لقاح كوفيد-19 عبر تطبيقات "صحتي" أو "توكلنا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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