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وزيرة الهجرة تستقبل والدة الشاب خالد عوض المتهم في قضية تعدي بالولايات المتحدة

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وزيرة الهجرة تستقبل والدة الشاب خالد عوض المتهم في قضية تعدي بالولايات المتحدة وزيرة الهجرة تستقبل والدة الشاب خالد عوض المتهم في قضية تعدي بالولايات المتحدة

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استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيدة «إيمان سعيد عبدالباقي سليمان» والدة الشاب المصري «خالد عوض»، البالغ من العمر 24 عاما، الذي تم القبض عليه من قبل السلطات الأمريكية والمتهم في قضية تعدي في الولايات المتحدة، وذلك للوقوف على التفاصيل الكاملة لواقعة الاعتداء، والتنسيق لمتابعة مجريات جلسة استماع المحكمة الأمريكية للشاب والمقرر لها غدا الثامن من يوليو الجاري.

من جانبها، صرحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أنها اطلعت على التفاصيل الكاملة لواقعة القبض على الشاب المصري بأمريكا خالد عوض، من قبل والدته، للوقوف على أبعاد وحيثيات الواقعة، كما اطلعت على كافة الأوراق الشخصية الخاصة به.

وقالت وزيرة الهجرة إن الوزارة ستتابع بشكل مستمر مجريات التحقيق، كما ستعمل على اتخاذ السبل القانونية، والإجراءات اللازمة لمتابعة كافة جوانب الواقعة لتقديم الدعم القانوني للشاب المصري، وفق ما حصلت عليه الوزارة من مستندات وأوراق ثبوتية من عائلة الشاب.

وأكدت الوزيرة، خلال لقائها والدة الشاب المصري خالد عوض، أن وزارة الهجرة لا تدخر جهدا لخدمة المواطنين المصريين بالخارج، ومساندتهم بشكل دائم بما يدعم مواقفهم المختلفة، والتدخل السريع استجابة لاستغاثاتهم.

من جانبها، أعربت والدة الشاب المصري عن شكرها للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لاستجابتها السريعة والتدخل للوقوف على أبعاد وحيثيات قضية نجلها بأمريكا، وتسلمها كافة المستندات وأوراق الثبوتية للشاب خالد عوض لمتابعة مجريات التحقيق، وتقديم الدعم القانوني له.

المصرى اليوم

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