أخبار عاجلة

تكييف البيت ممكن يقتلك???? محاذير ونصائح هامة لاستخدام التكييف فى الصيف -
بطلته يغنى مهرجانات عشان ولاده.. حكاية عماد المخبر وزوجته من الغناء لبيع سندويتشات بالأميرية -
أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في اللغة الإنجليزية -
طويل ومن خارج المنهج.. طلاب الثانوية العامة بالدقهلية يشكون صعوبة امتحان التاريخ (فيديو) -
طالبة تلقي المحمول من الشباك.. «التعليم»: ضبط 14 حالة غش بامتحان «تاريخ الثانوية العامة» -
بطلة بولندا في تنس الطاولة تلعب بيدها اليسرى فقط وتشارك في أولمبياد الأصحاء وذوي الهمم -
قرار من «القضاء الإداري» بشأن طعن مرتضى منصور على حل مجلس الزمالك -
صحة الشرقية تُناقش الخطة الإشرافية على وحدات الرعاية الأولية -
«النواب» يوافق مبدئيا على «تنمية البحيرات والثروة السمكية» -
سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الحرق والنفي في الصحراء».. ندوة بمعرض الكتاب تكشف عقوبات عهد رمسيس الثالث

Print
«الحرق والنفي في الصحراء».. ندوة بمعرض الكتاب تكشف عقوبات عهد رمسيس الثالث «الحرق والنفي في الصحراء».. ندوة بمعرض الكتاب تكشف عقوبات عهد رمسيس الثالث

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالحليم، أستاذ الآثار المصرية القديمة، ان الملك رمسيس الثالث، الذي تبنى فكر جده رمسيس الثاني، في السياسة الخارجية، وتميز بعدد من الأحداث مثل ثورة العمال، ومؤامرة القصر الملكي التي حدثت في أواخر عصره لمحاولة اغتياله لكنها فشلت، ومن هذه المؤامرة تعرفنا على طريقة العقاب في القديمة وأبرزها النفي في الصحراء، الحبس، والحرق.

واضاف خلال ملتقي الكتب على المنصة الإلكترونية للفعاليات الثقافية، المقامة على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن سليم حسن تحدث في الجزء السابع من موسوعة مصر القديمة التي كتبها عالم الآثار الراحل سليم حسن، والمتكونة من 16 جزءا، يتناول الجزء الثاني من فترة عصر الأسرة 19، وتحديدا فترة الملك مرن بتاح ابن الملك رمسيس الثاني، ثم عصر الأسرة 20، مضيفا أن هذا الجزء من الموسوعة يأتي في حدود 670 صفحة.

وألقى على عبدالحيلم خلال الندوة، الضوء على الآثار المؤرخة لعصر الملك رمسيس الثالث، مثل معبدمدينة هابو، الذي يقع بالبر الغربي بمدينة الأقصر، وبردية هاريس التي تعد من أهم البرديات في مصر القديمة، يبلغ طولها حوالي 40 متر، وتضم معلومات وتفاصيل عن الحياة في مصر القديمة، سواء حياة طبية أو اجتماعية أو اقتصادية.

يشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحتفي بموسوعة مصر القديمة لسليم حسن، هذا العام خلال الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقد أعادت طباعتها في نسخة حديثة، وأفرد محور كامل لمناقشة جميع أجزاء الموسوعة ضمن البرنامج الثقافي.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر الحديد والأسمنت في مصر الأحد 25 يوليو 2021

سعر الحديد والأسمنت في مصر الأحد 25 يوليو 2021

تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية

تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية

تعرف على فرص منتخب مصر الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية فى طوكيو

تعرف على فرص منتخب مصر الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية فى طوكيو