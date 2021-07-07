«الحرق والنفي في الصحراء».. ندوة بمعرض الكتاب تكشف عقوبات عهد رمسيس الثالث

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قال الدكتور على عبدالحليم، أستاذ الآثار المصرية القديمة، ان الملك رمسيس الثالث، الذي تبنى فكر جده رمسيس الثاني، في السياسة الخارجية، وتميز بعدد من الأحداث مثل ثورة العمال، ومؤامرة القصر الملكي التي حدثت في أواخر عصره لمحاولة اغتياله لكنها فشلت، ومن هذه المؤامرة تعرفنا على طريقة العقاب في مصر القديمة وأبرزها النفي في الصحراء، الحبس، والحرق.

واضاف خلال ملتقي الكتب على المنصة الإلكترونية للفعاليات الثقافية، المقامة على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن سليم حسن تحدث في الجزء السابع من موسوعة مصر القديمة التي كتبها عالم الآثار الراحل سليم حسن، والمتكونة من 16 جزءا، يتناول الجزء الثاني من فترة عصر الأسرة 19، وتحديدا فترة الملك مرن بتاح ابن الملك رمسيس الثاني، ثم عصر الأسرة 20، مضيفا أن هذا الجزء من الموسوعة يأتي في حدود 670 صفحة.

وألقى على عبدالحيلم خلال الندوة، الضوء على الآثار المؤرخة لعصر الملك رمسيس الثالث، مثل معبدمدينة هابو، الذي يقع بالبر الغربي بمدينة الأقصر، وبردية هاريس التي تعد من أهم البرديات في مصر القديمة، يبلغ طولها حوالي 40 متر، وتضم معلومات وتفاصيل عن الحياة في مصر القديمة، سواء حياة طبية أو اجتماعية أو اقتصادية.

يشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحتفي بموسوعة مصر القديمة لسليم حسن، هذا العام خلال الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقد أعادت طباعتها في نسخة حديثة، وأفرد محور كامل لمناقشة جميع أجزاء الموسوعة ضمن البرنامج الثقافي.