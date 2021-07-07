شيخ الأزهر يعزي أسرة عضو لجنة امتحانات بالثانوية الأزهرية توفي إثر حادث أليم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر ، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا بأسرة رفعت عبد المالك، عضو بلجنة معهد جرجا بمنطقة سوهاج الأزهرية، الذي توفي إلى رحمة الله تعالى إثر حادث أليم أثناء عودته من امتحانات الثانوية.

وفور علم شيخ الأزهر بحادث الوفاة، أوقف لقاء رسميًّا بمكتبه للاطمئنان على أسرة الفقيد وتقديم خالص العزاء والمواساة، والتخفيف عنهم في مصابهم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان.

وكلف شيخ الأزهر وفدًا رسميًّا من الأزهر الشريف برئاسة الدكتور محمد حسانين، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، يرافقه عدد من مديري العموم والإدارات ووعاظ الأزهر، لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد.