«رويترز»: الكويت تعتقل شاعرا وناشطا سياسيا بتهمة الإساءة للأمير

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أعلنت أسرة الشاعر والناشط السياسي جمال الساير إن السلطات الكويتية اعتقلته بسبب تغريدات تنتقد الحكومة، في ظل أزمة سياسية مستمرة وعميقة بين الحكومة والمعارضة..

وقال عضو البرلمان الكويتي مهند الساير، وهو أيضا ابن شقيق ومحامي الشاعر جمال الساير إن عمه الذي يعمل رجل أعمال متهم «بالإساءة للذات الأميرية وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها التأثير على هيبة الدولة وإساءة استعمال الهاتف».

وأوضح أن عملية الاعتقال تمت يوم الاثنين الساعة التاسعة مساء حيث اعترضته 3 سيارات شرطة في الشارع «بطريقة لا تليق بسنه ولا تليق بدولة المؤسسات.»

وأضاف أن «التغريدات لا تحتوي على أي إساءة.. فيها انتقادات للوضع الحالي ودعوة للإصلاح.. إلى متى التغريدات تقابل بهذا التعسف؟».

وكان الساير قال في تغريدة على تويتر «يا صاحب السمو ويا سمو ولي العهد، الوضع أصبح لا يطاق، أنتم سمحتم للحكومة بتعطيل الدستور واختراقه وتحدي البرلمان وإرادة الشعب، ونحن أمام حكومة لا يمكن مساءلتها بموجب دعمكم لها، ولم تقوموا أنتم بمساءلتها ومحاسبتها، ونحن ندفع الثمن على كل صعيد، وأبنائنا يقتلون في الشوارع.»

وأثار اعتقال الساير موجة من الغضب بين البرلمانيين. وكتب النائب عبدالعزيز الصقعبي على تويتر «لن نقبل بالتحول لدولة بوليسية تهدر فيها الضمانات التي كفلها الدستور! طرق التحقيق معروفة وانتهاج سلوك المافيا والعصابات واختطاف الحريات جريمة في حق الديمقراطية ودولة القانون».