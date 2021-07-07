أخبار عاجلة

تكييف البيت ممكن يقتلك???? محاذير ونصائح هامة لاستخدام التكييف فى الصيف -
بطلته يغنى مهرجانات عشان ولاده.. حكاية عماد المخبر وزوجته من الغناء لبيع سندويتشات بالأميرية -
أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في اللغة الإنجليزية -
طويل ومن خارج المنهج.. طلاب الثانوية العامة بالدقهلية يشكون صعوبة امتحان التاريخ (فيديو) -
طالبة تلقي المحمول من الشباك.. «التعليم»: ضبط 14 حالة غش بامتحان «تاريخ الثانوية العامة» -
بطلة بولندا في تنس الطاولة تلعب بيدها اليسرى فقط وتشارك في أولمبياد الأصحاء وذوي الهمم -
قرار من «القضاء الإداري» بشأن طعن مرتضى منصور على حل مجلس الزمالك -
صحة الشرقية تُناقش الخطة الإشرافية على وحدات الرعاية الأولية -
«النواب» يوافق مبدئيا على «تنمية البحيرات والثروة السمكية» -
سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 25 يوليو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

«رويترز»: الكويت تعتقل شاعرا وناشطا سياسيا بتهمة الإساءة للأمير

Print
«رويترز»: الكويت تعتقل شاعرا وناشطا سياسيا بتهمة الإساءة للأمير «رويترز»: الكويت تعتقل شاعرا وناشطا سياسيا بتهمة الإساءة للأمير

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت أسرة الشاعر والناشط السياسي جمال الساير إن السلطات الكويتية اعتقلته بسبب تغريدات تنتقد ، في ظل أزمة سياسية مستمرة وعميقة بين الحكومة والمعارضة..

وقال عضو البرلمان الكويتي مهند الساير، وهو أيضا ابن شقيق ومحامي الشاعر جمال الساير إن عمه الذي يعمل رجل أعمال متهم «بالإساءة للذات الأميرية وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها التأثير على هيبة الدولة وإساءة استعمال الهاتف».

وأوضح أن عملية الاعتقال تمت يوم الاثنين الساعة التاسعة مساء حيث اعترضته 3 سيارات شرطة في الشارع «بطريقة لا تليق بسنه ولا تليق بدولة المؤسسات.»

وأضاف أن «التغريدات لا تحتوي على أي إساءة.. فيها انتقادات للوضع الحالي ودعوة للإصلاح.. إلى متى التغريدات تقابل بهذا التعسف؟».

وكان الساير قال في تغريدة على تويتر «يا صاحب السمو ويا سمو ولي العهد، الوضع أصبح لا يطاق، أنتم سمحتم للحكومة بتعطيل الدستور واختراقه وتحدي البرلمان وإرادة الشعب، ونحن أمام حكومة لا يمكن مساءلتها بموجب دعمكم لها، ولم تقوموا أنتم بمساءلتها ومحاسبتها، ونحن ندفع الثمن على كل صعيد، وأبنائنا يقتلون في الشوارع.»

وأثار اعتقال الساير موجة من الغضب بين البرلمانيين. وكتب النائب عبدالعزيز الصقعبي على تويتر «لن نقبل بالتحول لدولة بوليسية تهدر فيها الضمانات التي كفلها الدستور! طرق التحقيق معروفة وانتهاج سلوك المافيا والعصابات واختطاف الحريات جريمة في حق الديمقراطية ودولة القانون».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«سكاي نيوز»: مظاهرات في تونس لإسقاط الحكومة والغنوشي

«سكاي نيوز»: مظاهرات في تونس لإسقاط الحكومة والغنوشي

الحكومة الأفغانية تفرض حظر تجول ليليًا على 31 ولاية للحد من تقدم "طالبان"

الحكومة الأفغانية تفرض حظر تجول ليليًا على 31 ولاية للحد من تقدم "طالبان"

الحكومة الأفغانية تفرض حظر تجول ليليًا على 31 ولاية للحد من تقدم "طالبان"

الحكومة الأفغانية تفرض حظر تجول ليليًا على 31 ولاية للحد من تقدم "طالبان"

طلب إحاطة يطالب الحكومة بتنشيط سياحة «اليخوت» بأفكار خارج الصندوق

طلب إحاطة يطالب الحكومة بتنشيط سياحة «اليخوت» بأفكار خارج الصندوق