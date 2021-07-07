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بث مباشر .. مشاهدة مباراة انجلترا والدنمارك في نصف نهائي يورو 2020

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بث مباشر .. مشاهدة مباراة انجلترا والدنمارك في نصف نهائي يورو 2020 بث مباشر .. مشاهدة مباراة انجلترا والدنمارك في نصف نهائي يورو 2020

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يلتقى في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب ويمبلى منتخب انجلترا مع الدنمارك في نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وتأهلت انجلترا إلى نصف النهائى بعد تغلبها على أوكرانيا في دور الثمانية برباعية نظيفة ويستعين منتخب «الأسود الثلاثة» بملعب ويمبلى لتحقيق حلم جماهيره بحصد لقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) للمرة الأولى في تاريخه، ويحتاج فريق المدرب جاريث ساوثجيت للحفاظ على تركيزه في مباراتين للفوز بثانى لقب كبير لإنجلترا بعد التتويج بكأس العالم عام 1966.

ومع السماح بتواجد 60 ألف متفرج في المدرجات لحضور مباراتى المربع الذهبى والمباراة النهائية، سيحظى الإنجليزى بدعم الجماهير في قبل النهائى ونهائى محتمل.

وتستعيد انجلترا في مباراة اليوم خدمات لاعب خط الوسط بوكايو ساكا، بعد تماثله للشفاء من الإصابة في الكاحل التي تعرض لها في التدريبات وأبعدته عن مواجهة أوكرانيا الماضية، وينوى الجهاز الفنى عدم البدء باللاعب في التشكيل الأساسى، خاصة أنه انتظم في التدريبات الجماعية منذ يومين فقط.

من جانبه قال هارى كين مهاجم المنتخب الإنجليزى: «لقد كانت بطولة رائعة حتى الآن. لكن خلاصة القول هي أن لدينا رؤية للمكان الذي نريد أن نكون فيه، وينبغى أن نفوز بالبطولات الكبرى».

وأضاف: «نحن على المسار الصحيح، ولكن لدينا مباراة صعبة للغاية قادمة. لدينا مشجعونا هناك أيضًا، سيكون لدينا 60 ألف شخص في الملعب، ونريد أن نجعلهم فخورين بنا، وأن نجعل أصدقاءنا وأسرنا فخورين بنا».

ومن المتوقع أن تخوض إنجلترا المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد، خط الدفاع: هارى ماجواير- جون ستونز- كايل ووكر، خط الوسط: لوك شاو- كالفين فيليبس- ديكلان ريس- كيفن تريبيير، خط الهجوم: رحيم ستيرلينج- هارى كين- ماركوس راشفورد.

ولدى الدنمارك ذكريات جميلة في ويمبلى، الذي شهد انتصاره 1-0 على إنجلترا ببطولة دورى الأمم الأوروبية، في آخر مواجهة جرت بين المنتخبين الخريف الماضى.

ومن المتوقع أن يعتمد كاسبر هيولماند، المدير الفنى للمنتخب الدنماركى، على تشكيل مكون من: في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل، خط الدفاع: يانيك فيسترجارد- سيمون كيير- أندرياس كريستنسين، خط الوسط: يواكيم مايهلى- توماس ديلانى- بيير إيميل هويبيرج- ينس ستريج، خط الهجوم: ميكيل دامسجارد- كاسبر دولبيرج- مارتين برايثوايت.

المصرى اليوم

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