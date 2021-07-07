وزير بريطاني لا يستبعد زيادة المصابين بكورونا بسبب اليورو

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قال وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتنج، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن استبعاد تزايد أعداد المصابين بكورونا، بسبب بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وأضاف كوارتنج في تصريحات لإذاعة إل بي سي «أعتقد أننا يمكننا إدارة هذا الخطر، وألا نقول إنه ليس هناك أي خطر مع احتشاد آلاف الأشخاص في مكان واحد، الخطر قائم دائمًا في الحياة».

وتابع «أعتقد أننا ندير المخاطر. أثق في أنه لن يكون هناك تفشي كبير، لكن لا يمكننا ضمان هذا الآن».

وتسمح الحكومة البريطانية بحضور 60 ألف مشجع في ستاد ويمبلي، خلال مباريات المربع الذهبي والنهائي باليورو، علمًا بأنها كانت تسمح بحضور 45 ألف مشجع كحد أقصى في المباريات السابقة بالأدوار الإقصائية في البطولة.

بالإضافة إلى ذلك، ينتظر احتشاد المشجعين في الحانات والمطاعم والحدائق بمختلف أنحاء إنجلترا لمتابعة مباراة إنجلترا والدنمارك، اليوم الأربعاء، في المربع الذهبي ليورو 2020، وذلك إلى جانب ساحة المشاهدة العامة في ميدان ترافالجار.

ويُسمح أيضًا بحضور المشجعين بأعداد كبيرة في منافسات بطولة ويمبلدون للتنس، وكذلك في سباق الجائزة الكبرى البريطاني لسيارات الفورمولا 1 المقرر بعد أيام على مضمار سيلفرستون، حيث تسعى بريطانيا لرفع أغلب القيود المتعلقة بالجائحة في 19 يوليو الجاري، رغم تزايد عدد المصابين بالعدوى.

وكانت المخاوف قد أثيرت في وقت سابق، بشأن عدد المشجعين المسموح بحضورهم خلال منافسات اليورو التي استضافتها 11 مدينة أوروبية، وأعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض، أنه جرى حتى الآن تسجيل 2500 حالة إصابة بالفيروس على هامش البطولة، في 7 دول.

وقالت فيكي لوفيفر، مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إن هذه الأرقام لم تكن غير متوقعة، لأن التجمعات الجماهيرية تظل محفوفة بالمخاطر.