حل مجلس إدارة اتحاد كرة السرعة وشطب رئيسه ومنعه من ممارسة اللعبة على كافة المستويات

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قرر مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة السرعة برئاسة الدكتور أحمد لطفي حل مجلس إدارة الاتحاد المصري وشطب رئيسه المستشار عمرو حسين رئيس مجلس الإدارة ومنعه من ممارسة اللعبة على كافة المستويات دوليا وقاريا ومحليا.

وخاطب الاتحاد الدولي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية رسميا بالقرار، وطالب من رئيس اللجنة الأوليمبية تشكيل لجنة مؤقتة لتيسير أمور الاتحاد والتواصل مع الاتحاد الدولي حتى تتمكن المنتخبات الوطنية المصرية للمشاركة في البطولات الدولية واقربها بطولة العالم التي تستضيفها تونس في أغسطس المقبل لحين عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وكان المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي لكرة السرعة قد إجتمع يوم السبت الموافق 13 يونيو ٢٠٢١ بحضور كل من: الدكتور أحمـد محمد حسين لطفــى رئيس الإتحاد الدولي، والعميد إبراهيم فوزى محمد السكرتير العــام وسكرتير عام الإتحاد الدولي،

والسيــد يعقوب دشتـی رئيس اللجنة الأسيوية

، السيــد ماثيو جراندرابـر

رئيس الإتحاد الفرنسي

، والسيــد عثمـان يوســـف

رئيس الإتحـاد الألماني الماني

والسيــد منصـف مبلی

رئيس الإتحــاد التونسي،

والسيـد فيشـال سينـج

رئيس الإتحـاد الهنـدى

والسيدة هيروكـو توساکی

مستشارة الإتحاد الياباني،

وذلك لمناقشة موقف الإتحاد المصرى لكرة السرعة ورئيسه وذلك بعد الخطاب الذي أرسله لرئيس الإتحاد الدولي والسكرتير العام للإتحاد الدولي بعدم إعتراف الإتحاد المصرى بهما كرئيس وسكرتير عام للإتحاد الدولى وشطبهما من سجلات الإتحاد المصرى وإعلائهم مقاطعة الإتحاد الدولي بتشكيله الحالي وكذلك مخاطبه الدول الأعضاء بذلك وتحريضهم للدول الأعضاء بعدم الإعتراف بالرئيس والسكرتير العام المصريان). متعللين بأسباب منافيه للحقيقه من لائحة الإتحاد المصرى الغير معتمدة من الإتحاد الدولي إلى الآن بالمخالفه للانحه الإتحاد الدولي ولقانون الرياضه المصرى اللذان ينصان على وجوب إعتماد لوائح الإتحادات الأهليه من الإتحاد الدولي للعبه) كما أن لائحة الإتحاد الدولي في المادة رقم (٢.٣.٥،٣) من لائحه النظام الأساسي للإتحاد الدولي صفحه رقم «۱۲ (2.3.5.3)

تنص على أن أعضاء المكتب التنفيذي يتم إنتخابهم من المرشحين المتقدمين بواسطه الإتحادات الأهلية ومن أعضاء المكتب التنفيذي الحاليين أو السابقين الذين يتقدمون شخصيا للترشح لعضوية المكتب التنفيذي لفترة جديدة، وقد تمت مراسلة جميع الإتحادات قبل الإنتخابات الأخيرة ومنهم الإتحاد المصرى ولم يتقدم الإتحاد المصرى بأي مرشح في أي منصب.

و نظرا لما تقدم قرر المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي لكرة السرعة القرارات التاليه:

القرار الأول:

الإيقاف لمده عامين لأأعضاء الاتحاد المصرى الموقعين على قرار شطب السيد الدكتور رئيس الاتحاد الدولي والسيد العميد سكرتير عام الاتحاد الدولي وقرارهم بعدم التعامل مع الإتحاد الدولي بتكوينه الحالي. وذلك لتعارض قرارهم مع القوانين والأعراف الدوليه والأولمبية وكذلك التعارض مع لائحة النظام الاساسي للإتحاد الدولي والتحدي الصارح في تنفيذ قرارت الجمعيه العمومية للإتحاد الدولي «فرنسا أكتوبر ٢٠١٩ ) والصادر بالإجماع بايقاف رئيس الإتحاد المصري لمدة عامين من تاريخ ٢٧ أكتوبر ۲۰۱۹.

القرار الثاني:

شطب رئيس الإتحاد المصرى نهائيا ومنعه من ممارسة رياضة كرة السرعة على كافة المستويات دوليا وقاريا ومحليا

القرار الثالث: تفويض السيد الدكتور أحمد لطفى للتنسيق مع وزارة الرياضة المصرية واللجنه الأولمبيه المصريه لتعيين لجنة مؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد المصري المصرى والتواصل مع الإتحاد الدولي حتى تتمكن المنتخبات المصرية من المشاركة في البطولات الدوليه وأقربها بطولة العالم ٢٠٢١ بتونس في شهر أغسطس القادم لحين اجراء الانتخابات لإعادة تشكيل الإتحاد المصرى