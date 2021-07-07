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رابح ماجر يكشف عن مرشحيه للفوز بجائز «الكرة الذهبية» في أوروبا وإفريقيا

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رابح ماجر يكشف عن مرشحيه للفوز بجائز «الكرة الذهبية» في أوروبا وإفريقيا رابح ماجر يكشف عن مرشحيه للفوز بجائز «الكرة الذهبية» في أوروبا وإفريقيا

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قال نجم الكرة الجزائرية رابح ماجر بأن فوز مواطنه رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، أمر صعب ولكنه غير مستحيل، متمنيا لمواطنه التوفيق.

وقال رابح ماجر خلال حوار لـ«الشروق الجزائرية»، تعليقا على تصريحات سابقة أكد فيها بأن محرز سينال الكرة الذهبية الإفريقية: «أتمنى أن يفوز محرز للمرة الثانية بالكرة الذهبية، كنت أتمنى الفوز بدوري أبطال أوروبا حتى يسهل له المهمة، أتمنى من الكاف والجميع أن يصوتوا لمحرز. الأمر صعب لكنه غير مستحيل.. أتمنى له التوفيق

أما فيما يتعلق بتوقعاته حول من سيفوز بجائزة «الكرة الذهبية» الأوروبية، فقال ماجر: التكهن صعب جدا، لم نر تألق لاعبين كبار، ليس هناك أسماء ثقيلة، مثلا ستيرليغ وكونتي وبنزيما ولوكاكو أظهروا مستوى جيدا لكن من الصعب اختيار أحسن لاعب لنيل الكرة الأوروبية، هناك أيضا في «كوبا أمريكا» نجد نيمار مع البرازيل، وكذلك ميسي الذي لعب مباريات كبيرة وهو أحسن هداف برصيد 4 أهداف، أما رونالدو فقد سجل 5 أهداف لكنه خرج مع منتخب بلاده، ممكن بين نيمار وميسي وممكن الفيفا يأخذ أحد اللاعبين الأوروبيين في حال فوز إيطاليا أو الدنمارك أو إنجلترا.

المصرى اليوم

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