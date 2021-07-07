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فرح عبد العزيز لاعبة تنس تواصل الاستعداد للأولمبياد

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فرح عبد العزيز لاعبة تنس الزمالك تواصل الاستعداد للأولمبياد فرح عبد العزيز لاعبة تنس تواصل الاستعداد للأولمبياد

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تواصل فرح عبدالعزيز لاعبة نادى ومنتخب لتنس الطاولة والموجودة حالياً ضمن بعثة منتخب مصر في مدينة فرانكفورت بألمانيا استعداداتها لخوض أولمبياد طوكيو المقررة الشهر الحالي في اليابان.

وأكدت فرح للموقع الرسمي لنادي الزمالك أنها تخضع للتدريبات 6 ساعات يومياً إلى جانب تدريبات اللياقة البدنية حيث تسعى جاهدة إلى تحقيق أفضل النتائج وتحقيق ميدالية أولمبية.

وأضافت فرح أنها دخلت نظام الفقاعة الطبية منذ الوصول إلى المعسكر الأخير لمنتخب مصر بألمانيا .

وسوف تغادر بعثة منتخب مصر لتنس الطاولة يوم 17 من يوليو الحالى للمشاركة في الأولمبياد بطوكيو .

المصرى اليوم

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