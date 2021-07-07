المطاعم والكافيهات ورقة رابحة للنجوم.. «الشهرة لا تدوم»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

رغم نجوميتهم وشهرتهم يتجه العديد من نجوم الفن إلى افتتاح مشروعات تجارية كالمطاعم والمحال الكبرى، بعضهم يخوض تجربة المغامرة فى سوق البيزنس والتجارة وآخرون يميلون إلى نوع من تأمين أحوالهم المادية، فى حال توقفوا عن العمل الفنى، أو ابتعدوا عن الأضواء كى لا يقعوا فريسة للفقر والحاجة كما حدث مع كثير من المشاهير سابقا.

ويعد المخرج رامى إمام، نجل الزعيم عادل إمام، أحدث من انضم لمشاهير يمتلكون مشروعات تجارية وغير فنية، إذ افتتح أمس الأول مطعم مكرونة خاصا به فى الساحل الشمالى، وكشفت عن ذلك فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمى، حيث هنأت «إمام» بنشر عدة صور أثناء الافتتاح، لزوجها الفنان مصطفى فهمى مع رامى إمام، وأيضا لمصطفى مع فريق العمل الخاص بالمطعم، وعلقت: «تهانينا وأطيب التمنيات مديرنا وصديقنا العزيز رامى إمام على مطعمك الجديد».

وتابعت: «إنها ليست مجرد مكرونة! إنها مكرونة طازجة طوال اليوم.. لذيذة للغاية أفضل طريقة للاحتفال بالعطلة هى تناول بعض الأطعمة اللذيذة يا رامى يا صخرة».

كما يستعد مغنى المهرجانات الشعبية حمو بيكا لافتتاح مطعم ساندويتشات وكافيه خاص به يحمل اسمه بالإسكندرية، وذلك عقب قرار نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هانى شاكر، بإيقافه عن الغناء حتى يكمل دراسته الموسيقية، ومن ثم يتقدم من جديد للنقابة.

واحتفل المطرب إيهاب توفيق، فى مايو الماضى، بافتتاح مطعمه الخاص به بمنطقة القاهرة الجديدة بحضور عدد من الفنانين والإعلاميين منهم المطرب محمود الليثى الذى قدم وصلة غنائية فى حفل الافتتاح، ومن جانبها نشرت الإعلامية بوسى شلبى مقطع فيديو عبر حسابها الرسمى بموقع «إنستجرام»، صورة تجمعها بإيهاب خلال الافتتاح وفيديو لمحمود الليثى وهو يقدم فقرته، وعلقت عليه: «مبروك مطعم إيهاب توفيق».

وفى شهر إبريل الماضى احتفل الفنان هانى شاكر ونجله شريف بافتتاح مجموعة مطاعم جديدة فى منطقة التجمع الخامس، وشارك عدد من النجوم هانى شاكر فرحته بابنه، وحضروا افتتاح المطاعم، ونشرت الإعلامية بوسى شلبى عدة صور عبر حسابها على «إنستجرام»، ظهرت فيها نجوم من الوسط الفنى وهم أصالة وسميرة سعيد وهانى رمزى وإلهام شاهين وهالة صدقى.

وانضم الفنان ماجد المصرى إلى الفنانين أصحاب المطاعم وافتتح هو الآخر المطعم الخاص به فى إبريل الماضى بالتجمع الخامس.

ومن جانبها شاركت زوجته عدة صور ومقاطع فيديو من الافتتاح الخاص للمطعم، وذلك عبر حاسبها الرسمى بموقع «إنستجرام »، وعلقت عليه قائلة: «ألف مبروك يا حبيبى أحلى وأجمد كافيه فى التجمع الخامس إن شاء الله هيكسر الدنيا».

وأعلن الفنان مصطفى درويش عبر حسابه الرسمى بموقع التغريدات «تويتر»، فى يوليو الماضى، أنه سيفتح مطعمه الخاص لغير المقتدرين وذلك بعد شفائه من فيروس كورونا.

وكتب درويش: «فرحتى ما تتقدرش بأن المطعم رجع للخير من تانى، من بكرة مفتوح لأى حد غير مقتدر ياكل ويشرب والحساب وصل من دعواته بس وده خير ربنا مش منى ولا صدقة منى والله ده مال بتاع ربنا بس وأنا مكلف بتوزيعه.. دعواتكم».

وفى شهر أكتوبر الماضى احتفل الفنان مصطفى قمر بافتتاح الفرع الأول من سلسلة المطاعم والكافيهات التى يمتلكها فى منطقة التجمع الخامس.

وقال «قمر» فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمى بموقع «إنستجرام»: «إن الفرع هو الأول، ومن المقرر أن يكون هناك افتتاح جديد كل يوم جمعة أو كل أسبوع».

وفى شهر يناير الماضى افتتح الفنان محمد عبدالرحمن مشروعه الخاص، وهو عبارة عن مطعم فى أحد الفنادق، ويضم العديد من الألعاب الترفيهية.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من أصدقاء عبدالرحمن، بينهم: المخرج مجدى الهوارى، الفنان كريم قاسم، الفنان محمد أسامة الشهير بـ «أوس أوس»، الفنان أمير المصرى.