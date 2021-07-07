يشمل 10 مهرجانات.. أوكا يطرح ألبومًا جديدًا بعنوان «محمد صلاح»

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يستعد المطرب محمد صلاح الشهير بأوكا لطرح ألبوم غنائي جديد يحمل عنوان «محمد صلاح» يتضمن 10 أغاني مهرجانات.

الألبوم من كلمات والحان وتوزيع أوكا، استايلست كالوشا، تصوير شريف الدين قمر ،وسيتم طرحه على جميع المنصات الالكترونية الأسبوع المقبل وعلي قناته الخاصة على موقع يوتيوب.

ويقول اوكا إن الألبوم مختلف وجرىء وجديد في عالم المزيكا كونه يحكي عن قصة حياته مع المزيكا بكل مراحلها.

الألبوم يضم أغاني معايا السكة،لسه لسه، التت، إيه يا بيبي،طريقي، حصل إيه،أي حد، امورتي الحلوة، انجز، محمد صلاح.