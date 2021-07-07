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بعد توقف 6 سنوات.. فنادق الغردقة تبدأ تلقي حجوزات السياحة الروسية

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وقّعت إحدى كبري شركات السياحة الروسية العاملة في السوق السياحي بالبحر الأحمر، الأربعاء، تعاقدًا مع مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، استعدادًا لاستئناف حركة الطيران المباشر بين والمدن السياحية المصرية، بعد توقف دام 6 سنوات منذ حادث سقوط الطائرة الروسية عقب إقلاعها بدقائق من مطار شرم الشيخ أواخر عام 2015.

ووقعت مجموعة فنادق سياحية بمنطقة «هاواي» شمال مدينة الغردقة تعاقدًا مع شركة «بيجاس» السياحية، واحدة من أكبر الشركات العالمية التي تعمل في السياحة الروسية، وأكبر مصدر للسائحين الروس في العالم، وتستحوذ على نسبة كبيرة من سوق السياحة الروسي على مستوى العالم.

وأشار سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفنادق السياحية بالغردقة، إلى عودة السياحة الروسية للغردقة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن الفناق بدأت تتلقى حجوزات من شركات السياحة الروسية التي تعمل في .

المصرى اليوم

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