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محافظ أسوان: توفير لحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة

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محافظ أسوان: توفير لحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة محافظ أسوان: توفير لحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة

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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأربعاء، توفير كميات من اللحوم الحية والمبردة والمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية للمواطنين، موضحاً بأنه تم التنسيق مع وزارة لتلبية الإحتياجات الجماهيرية وزيادة الطلب من اللحوم ولاسيما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك .

جاء ذلك أثناء عرض حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان، الأربعاء، على اللواء أشرف عطية الإجراءات الجارى القيام بها من قبل أجهزة المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية للإستعداد المبكر للعيد تنفيذاً لتوجيهات كل من الدكتور على مصيلحي وزير التموين ومحافظ أسوان.

وأشار «العربي» إلى أنه جارى طرح كميات من الخراف الحية من خلال فروع الشركة المصرية للمجمعات الإستهلاكية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بسعر 65 جنيه للكليو القائم، كما سيتم طرح كميات من الخراف المذبوحة المجمدة بسعر 95 جنيه للكيلو، بالإضافة إلى زيادة كميات اللحوم السودانية المبردة ذبح مجاز أسوان والمطروحة بالمجمعات الإستهلاكية بسعر 85 جنيهًا للكيلو.

المصرى اليوم

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