رئيس جامعة الأقصر يتابع سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية الألسن

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أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأربعاء، جولة لمتابعة سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية الألسن وتطبيق الاجراءات الاحترازية .

اطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير أعمال الامتحانات، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بلجان الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا، مشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء امتحاناتهم.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة الاستمرار والمتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان استمرار سير الامتحانات في هدوء، مشددًا على أهمية منع تكدس الطلاب داخل قاعات الامتحانات والالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعي.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، أنه لم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، موجها عمداء الكليات، بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات.

تأتي تلك الجولات المستمرة في إطار حرص رئيس الجامعة، على متابعة الامتحانات أولا بأول وحل أي مشكلات أو معوقات قد تطرأ، مؤكدا انعقاد غرفة عمليات مستمرة لمتابعة سير الامتحانات منذ انطلاقها في يونيو الماضي.