رمضان صبحي يعرض نفسه على جالاتا سراي

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عرض رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز خدماته على جالاتا سراي التركي عبر أحد الوكلاء وذلك بحسب تقارير صحفية تركية.

ويأمل الدولي المصري في خوض تجربة احترافية أوروبية جديدة بعد عودته سريعاً من الملاعب الإنجليزية بعدما كان لاعباً لهدرسفيلد وستوك سيتي سابقاً، وفقاً لصحيفة «Takvim».

وأبرزت الصحف التركية القيمة التسويقية الحالية للاعب رمضان صبحي حيث قالت أنها تقترب من 3 ملايين يورو بفضل ما يمتلكه من امكانيات فردية عالية وقدرة على تسجيل الأهداف.

ويشارك رمضان صبحي بصفة أساسية في الموسم الحالي مع فريق بيراميدز وتمكن من بلوغ الدور قبل النهائي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ويقدم مستويات جيدة في منافسة الدوري المصري.

وكانت عدة تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة صاحب الـ24 في ترك فريقه الحالي خلال الموسم الحالي وهو ما أتاح التكهنات أمام انضمامه إلى الزمالك أو المغادرة لاوروبا.

وبشكل عام فإن رمضان صبحي يمتلك مسيرة جيدة رغم صغر سنه حيث شارك في 194 لقاء وسجل 38 هدفاً ومرر 28 كرة حاسمة والحق العديد من البطولات المحلية رفقة الأهلي.