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قال المدير العلمي لمعهد الوبائيات لدى الهيئة الروسية للرقابة على حقوق المستهلكين روس بوتريب نادزور، واتفق معه العضو في الأكاديمية الروسية، ألكسندر جوريلوف، إن عمر عدوى الفيروس انخفض بقدوم سلالة «دلتا»، حيث تستهدف السلالة الهندية في أغلب الأحيان مَن يتراوح سنهم بين 14 و29 عاما ويتم نقلهم إلى المستشفيات.

وأشار ألكسندر جوريلوف في تصريحات صحفية، الأربعاء، إلى أن الشباب لا يمكن أن يعوّلوا على إصابتهم بنوع خفيف من فيروس كورونا لسنهم غير الكبير، حيث أن الفيروس لا يختار بين الشباب والشيوخ وقد اكتسب سرعة انتشار هائلة، ويسبب إصابات بأنواع خطيرة من العدوى.

وتجاوزت الإصابات في العالم 185 ملايين حالة واكثر من 4 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.